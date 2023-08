Oberliga Niederrhein: „Brutale Mentalität“ hilft Ratingen gegen TVD Velbert

Germania Ratingen unterstreicht seine Ansprüche in der Oberliga Niederrhein und dreht die Partie gegen TVD Velbert.

Germania Ratingen konnte seine hohen Ansprüche direkt am 1. Spieltag der Oberliga Niederrhein unterstreichen und besiegte in einer irren zweiten Halbzeit den TVD Velbert vor 340 Zuschauern am Stadionring in Unterzahl mit 3:2 (0:1).

Für eine Schlüsselszene sorgte Schiedsrichter Martin Ulankiewicz aus Sterkrade in der 53. Minute beim Stand von 1:1, als er Gianluca Silberbach die Rote Karte wegen eines groben Foulspiels zeigte. „Das war gar kein Foul. Eine viel zu harte Entscheidung“, analysierte Martin Hasenpflug nach den 90 Minuten diese Aktion.

Er sollte sich jedoch schnell beruhigt haben, denn sein Team zeigte eine enorme Moral und konnte trotz erneutem Rückstand dennoch die Partie drehen. „Härter kann es einen eigentlich nicht treffen, aber wir haben das super weggesteckt und ich muss meiner Mannschaft ein Riesenkompliment machen“, war der Trainer sichtlich zufrieden mit der Einstellung seiner Elf.

Auch Neuzugang Tim Klefisch war voll des Lobes: „Das war der erste Meilenstein in dieser Oberliga-Saison. Wir haben allen gezeigt, dass wir hohes Pressing spielen können und am Ende eine brutale Mentalität bewiesen“, war der Neuzugang vom 1. FC Monheim sichtlich angetan von seinem neuen Arbeitsumfeld. „Die Rote Karte war unglücklich und die muss man nicht geben, aber unser Kampfgeist hat uns zurück auf die Siegerstraße geführt“, freute sich der 25-jährige Klefisch, dessen Brüder Kai und Ben als Profis beim SC Paderborn unter Vertrag stehen.

Beim TVD Velbert sah man hingegen nur hängende Köpfe nach dem Schlusspfiff. Neu-Trainer Jens Grembowietz war sichtlich angefressen, hatte er sich doch Zählbares zum Saisonauftakt erhofft. „Die Enttäuschung überwiegt. Der Gegner hat uns mit seiner Einstellung vorgemacht, wie es geht. Mit einem Mann mehr und einer 2:1-Führung im Rücken musst du das mit unserer Qualität ganz anders runterspielen“, fasste der Ex-Trainer von Concordia Wiemelhausen die Partie zusammen. „Ratingen hat mehr investiert und uns eine ganz böse Niederlage zugeführt“, war Grembowietz sichtlich angeschlagen.

Ratingen: Fenzl - Spillmann, Busch (77. Henrichs), Baum, Silberbach - Nesseler, Klefisch, Ari (63. Demircan), Ilbay, Touloupis (46. Lamidi) - Merzagua (63. Hammoud); Trainer: Hasenpflug Fenzl - Spillmann, Busch (77. Henrichs), Baum, Silberbach - Nesseler, Klefisch, Ari (63. Demircan), Ilbay, Touloupis (46. Lamidi) - Merzagua (63. Hammoud); Trainer: Hasenpflug TVD: Offhaus - Korczowski, Bleckmann, Corsten, Fagasinski (58. Sarpong) - Brauer, Güzel (46. Xiros), Glavas, Oteng Adjei, Schumacher - Nnaji (72. Glowacki); Trainer: Grembowietz Tore: 0:1 Oteng Adjei (2.), 1:1 Spillmann (47.), 1:2 Schumacher (56.), 2:2 Baum (73.), 3:2 Henrichs (79.) Schiedsrichter: Martin Ulankiewicz (Sterkrade) Zuschauer: 340 Rot: Silberbach (53., Ratingen, grobes Foulspiel)

Dass Ratingen mit dieser Mannschaft oben dranbleiben wird, ist unumstritten. Neben Klefisch standen mit Georgios Touloupis und Philipp Baum zwei weitere hochkarätige Neuzugänge in der Startelf. Sportchef Zilles und Hasenpflug haben ein Team zusammengestellt, das durchaus an die Qualität des KFC Uerdingen oder des ETB herankommen kann.

Ob das auch auswärts gelingt, müssen die Blau-Gelben am kommenden Sonntag in Kleve beweisen (15:00 Uhr, Bresserberg-Stadion). Für den TVD steht dann das erste Heimspiel gegen die Spvg Schonnebeck auf dem Programm (ebenfalls Sonntag, 15:00 Uhr, Sportplatz Birth).