Oberliga: 103 Regionalliga-West-Spiele - Baumberg verpflichtet Innenverteidiger

Die Sportfreunde Baumberg haben eine gute Woche vor dem Saisonstart 2023/2024 in der Oberliga Niederrhein noch einmal einen erfahrenen Mann an Land gezogen.

Mit Babacar M’Bengue haben die Sportfreunde Baumberg einen neuen Innenverteidiger verpflichtet, der die Defensive des Oberligisten verstärken soll.

Der 31-Jährige kann auf 98 Oberliga- und 103 Regionalligaspiele zurückblicken und wechselt vom Ligakonkurrenten KFC Uerdingen an die Sandstraße.

Baumbergs Cheftrainer Salah El Halimi sagt zur Neuverpflichtung: "Ich freue mich sehr, dass wir "Baba" für uns gewinnen konnten. Ich kenne ihn seit über zehn Jahren. Wir haben uns immer wieder ausgetauscht. Bisher war es nicht möglich, weil er immer wieder höherklassig spielen und angreifen wollte. Jetzt hat er seine Prioritäten verschoben, wohnt im Düsseldorfer Süden und ist in zehn Minuten am Platz."

El Halimi verspricht sich sehr viel von dem 1,92 Meter großen Innenverteidiger. "Er bringt einiges an Erfahrung mit und wir hoffen, dass er der Mannschaft mit seiner Erfahrung und seiner Qualität, die er zweifelsfrei hat, weiterhelfen kann. Vor allem ist er menschlich ein überragender Typ, der so auch in die Mannschaft passt und auch einige Spieler kennt. Von daher glaube ich, dass er nicht lange braucht, um sich in die Mannschaft zu integrieren."

In M'Bengues Vita stehen viele Vereine. Er hatte es immer wieder versucht ganz nach oben zu kommen. Doch so recht ist es ihm nicht gelungen. Drei Drittligaspiele im Trikot des MSV Duisburg in der Saison 2013/2014 waren bisher das höchste der Gefühle.

Neben dem KFC Uerdingen und MSV Duisburg stand der Abwehrspieler auch bei Klubs wie Wuppertaler SV, VfB Homberg, Fortuna Düsseldorf II, TSV Eller, Bonner SC, SV Straelen, AS Calcio Kreuzlingen (Schweiz) und SC Wiedenbrück unter Vertrag.

M'Bengue ist nach Ryo Iwata (ebenfalls KFC Uerdingen), Daniel Lee, Denis Sitter (beide SG Unterrath), Mehmet Zeki Tunc (FSV Duisburg) und Yannik Radojewski (Cronenberger SC) der sechste Baumberger Neuzugang für die anstehende Saison 2023/2024.

Zum Auftakt begrüßen die Sportfreunde am Sonntag (13. August, 15 Uhr) den SV Sonsbeck.