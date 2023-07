Cranger Kirmes Cup: TuS Ennepetal holt Bronze - das sagt Cheftrainer Westerhoff

Der TuS Ennepetal gewann beim diesjährigen Cranger Kirmes Cup das Spiel um Platz drei gegen den SV Wanne 11 mit 4:2 (2:0). TuS-Trainer Sebastian Westerhoff zog ein ehrliches Fazit.

Der TuS Ennepetal holte beim diesjährigen Cranger Kirmes Cup den dritten Platz. Beim Spiel um Platz drei gegen den SV Wanne 11 setzte sich die Mannschaft von Cheftrainer Sebastian Westerhoff mit 4:2 (2:0) durch.

Der Favorit aus Ennepetal ging bereits nach drei Minuten durch Spielführer Robin Gallus in Führung. Besonders im ersten Durchgang war der Oberligist die klar bessere Mannschaft und erhöhte folgerichtig in der 36. Minute durch Lilian-Gabriel Reyes Mellado auf 2:0. „Bis zur Halbzeit war es relativ ruhig. Wir sind mit 2:0 in Führung gegangen und das war vollkommen okay. Dass es dann hinterher wild wird, dafür sind wir natürlich verantwortlich”, erklärte Westerhoff.

Kurz nach dem Seitenwechsel mussten die Ennepetaler nämlich mit einem Mann weniger weiterspielen. Mittelfeldspieler Cedrik Hupka sah nach einer verbalen Auseinandersetzung mit dem Schiedsrichter zum zweiten Mal Gelb und flog vom Platz.

Der SV Wanne 11 witterte nochmal die Chance und verkürzte durch Steven Murru in der 67. Minute auf 1:2. Der Underdog machte plötzlich mächtig Druck, jedoch konnte der eingewechselte Oussama Anhari in der 85. Minute den Zwei-Tore-Vorsprung für Ennepetal wiederherstellen. In der ersten Minute der Nachspielzeit verkürzte Muru erneut auf 2:3, ehe Anhari quasi mit dem Schlusspfiff durch seinen zweiten Treffer für den Endstand sorgte.

„Im Endeffekt war es in der zweiten Halbzeit das Spiel, das wir nicht haben wollten. Wir wussten, dass Wanne 11 gut wird, wenn es wild wird und wir wollten nach dem ersten Durchgang eigentlich Ruhe in die Partie bringen. Unterm Strich ist es dennoch okay”, bilanzierte Westerhoff nach der Partie.

Vor Oberliga-Start gegen Schermbeck - So lautet der Plan für die restliche Vorbereitung

Bis zum Saisonstart der Oberliga Westfalen sind es noch knapp zwei Wochen. Der TuS Ennepetal reist am ersten Spieltag der neuen Spielzeit zum SV Schermbeck 1912. Westerhoff will die verbleibende Zeit mit seiner Mannschaft bestmöglich nutzen.

„Wir werden am kommenden Donnerstag vermutlich noch ein weiteres außerplanmäßiges Testspiel bestreiten und am folgenden Sonntag spielen wir nochmal gegen TVD Velbert. Unser Ziel ist es, in der Offensive und in der Defensive noch ein paar Automatismen reinzubekommen. Unsere Fitness ist auf einem guten Stand und mit der kommenden Spielpraxis werden wir für den Saisonbeginn gut gewappnet sein”, erklärte der Trainer.