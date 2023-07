VfB Hilden: Stürmer aus der Regionalliga West kommt - Bruder von Ex-BVB-Star auch

Der VfB Hilden hat zwei weitere Neuzugänge vermeldet. Es kommen ein Stürmer aus der Regionalliga West und ein zuletzt schwer verletzter Mittelfeldmann.

Mit zwei weiteren Neuzugängen hat der VfB Hilden seine Kaderplanung nach eigenen Angaben abgeschlossen. Said Dahoud und Said Harouz laufen in der kommenden Saison für den Niederrhein-Oberligisten auf. Es sind die externen Zugänge drei und vier für den Vizemeister des abgelaufenen Spieljahres.

Stürmer Harouz trug in der Saison 2017/18 bereits das Hildener Trikot. Jetzt kehrt der 27-Jährige zurück, nachdem er drei Saisons in der Regionalliga West verbrachte. Zuletzt spielte Harouz für den Absteiger SV Straelen, davor für den SC Wiedenbrück und VfB Homberg.

Zwölf Tore und acht Vorlagen erzielte er in 86 Einsätzen in der vierten Liga. In der Oberliga Niederrhein sind es sogar 29 Treffer und zehn Assists in genau so vielen Partien für das frühere Talent von Rot-Weiss Essen.

Er kehrt aus beruflichen Gründen nach Hilden zurück. "Der VfB hat sich in den letzten Jahren sehr gut entwickelt und die Ambitionen, sowie Ziele stimmen mit meinen überein", erklärt Harouz. "Ich hoffe, dass ich mit meinen gesammelten Erfahrungen dem Verein den letzten Schliff geben kann. Ich freue mich, wieder an Bord zu sein und die alten Gesichter wiederzusehen."

Dahoud nach Kreuzbandriss wieder fit

Derweil verstärkt Dahoud das zentrale Mittelfeld des VfB. Der 24 Jahre alte Bruder von Mahmoud Dahoud, der in diesem Sommer von Borussia Dortmund zu Brighton & Hove wechselte, kommt vom SV Schermbeck. Aufgrund eines Kreuzbandrisses hatte Dahoud beinahe die gesamte Vorsaison verpasst.

"Said kommt aus einer langwierigen Verletzung und hat in der letzten Woche erstmals seit zehn Monaten an einem Mannschaftstraining teilgenommen. Hier hat er uns direkt überzeugt und wir sind froh, dass der Transfer geklappt hat", sagt Hildens Sportlicher Leiter Dennis Lichtenwimmer-Conversano. "Jetzt gilt es, Said Schritt für Schritt aufzubauen und an das Wettkampfniveau heranzuführen."

VfB Hilden: Transfers im Überblick

Zugänge: Said Dahoud (SV Schermbeck), Said Harouz (SV Straerlen), Kanata Todate (Hennef 05), Amin Bouzraa (MSV Düsseldorf), Leon Feher, Shadrak Kapi Dombe, Calvin Mockschan (alle eigene U19)

Abgänge: Manuel Schulz (Karriereende), David Szewczyk (TuRU Düsseldorf), Gian-Luca Bühring (Blau-Gelb Überruhr), Luca Majetic (Fortuna Düsseldorf II), Isaac Kang (SV Straelen), Gianluca de Meo (eigene zweite Mannschaft)