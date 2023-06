Oberliga Niederrhein: Nach KFC-Aus - neuer Verein von Kevin Weggen steht fest

Kurz nach seiner Vertragsauflösung beim KFC Uerdingen steht der neue Verein von Kevin Weggen fest. Ein Oberliga-Aufsteiger kann sich über einen Coup freuen.

Nach seiner Vertragsauflösung beim KFC Uerdingen hatte Kevin Weggen es bereits angedeutet. "Ich suche etwas in der Nähe. Ich denke schon, dass ich weiter in der Oberliga Niederrhein spielen werde", sagte der 29-jährige Mittelfeldspieler vor wenigen Tagen gegenüber RS.

Und so kommt es auch: Weggen wird nach der Sommerpause im Trikot des Aufsteigers FC Büderich auflaufen. Das gab der Klub am Mittwochabend bekannt. Mit der Verpflichtung können sich die Meerbuscher, die vor der ersten Fünftliga-Saison der Vereinsgeschichte stehen, über einen Transfercoup freuen.

Denn Weggen bringt jede Menge Erfahrung mit zum FCB. In der Oberliga kommt er bereits auf 200 Einsätze, in denen er 33 Tore erzielte und 38 weitere Treffer vorbereitete. Zudem stand er 115 Mal in der vierten Liga auf dem Rasen (zehn Tore, zehn Vorlagen) - 85 Partien davon bestritt er in der West-Staffel.

Bevor Weggen die vergangene Saison in Uerdingen verbrachte, spielte er für den FC Wegberg-Beeck, SV Straelen, VfB Lübeck, FC Schönberg, MSV Duisburg II und Wuppertaler SV. Ausgebildet wurde der Mittelfeldmann bei Rot-Weiss Essen. Beim KFC war Weggen zuletzt Stammspieler und stellvertretender Kapitän, erlebte aber eine unglückliche Runde mit den Krefeldern. Da der neue Trainer Marcus John nicht mehr mit ihm plante, einigte man sich auf einen Abschied.

Der Versicherungskaufmann arbeitet und lebt am Niederrhein. Das dürfte den Büderichern bei ihrer Anfrage in die Karten gespielt haben. Denn auch Vereine wie der ambitionierte Westfalen-Oberligist TuS Bövinghausen sollen Interesse gezeigt haben, doch die Distanz war Weggen zu groß. So setzt er seine Laufbahn nun beim FC Büderich fort.

FC Büderich: Transfers im Überblick (21. Juni)

Zugänge: Lukas van den Bergh (TSV Meerbusch), Dennis Wegner, Jacob Sami Jawad (beide TVD Velbert), Christos Pappas (Holzheimer SG), Bünyamin Dogan (Rather SV), Moritz Holz (VfB Hilden II), Brian Schwechel (pausiert)

Abgänge: Robin Reuter (SG Unterrath), Hendrik Kortgödde (TSV Meerbusch), Marius Pauly, Dominic Abdel-Ahad (SV Hösel), Fabian Gombarek (Karriereende)