KFC Uerdingen: Weggen löst Vertrag auf - Das sagt er zu seinem Aus und der Vereinssuche

Der KFC Uerdingen und Kevin Weggen gehen ab sofort getrennte Wege. Der Mittelfeldspieler löste seinen Vertrag in Krefeld auf. RevierSport sprach mit Weggen.

Der KFC Uerdingen und Kevin Weggen haben den bis zum Sommer 2024 laufenden Vertrag des Mittelfeldspielers vorzeitig zum 30. Juni 2023 aufgelöst. Der 29-Jährige kam vor einem Jahr vom FC Wegberg-Beeck zu den Uerdingern und absolvierte in der abgelaufenen Saison 35 Pflichtspiele, in denen er acht Tore erzielte und sieben weitere Treffer vorbereitete.

"Wir danken Kevin Weggen für seinen Einsatz in der abgelaufenen Saison und dafür, dass er unserem Wunsch nach einer Vertragsauflösung zugestimmt hat. Wir wünschen Kevin für die Zukunft nur das Beste", sagt KFC-Vorstand Andreas Scholten.

Dass es für Weggen, der 200 Oberliga- und 115 Regionalligaspiele in seiner Karriere absolvierte, an der Grotenburg nicht weitergeht, liegt natürlich an dem neuen KFC-Trainer und Sportchef Marcus John. Dieser betonte schon frühzeitig, dass Weggen in seinen sportlichen Planungen keine Rolle spielen wird.

Der gebürtige Mönchengladbacher, der am Niederrhein auch lebt und als Versicherungskaufmann arbeitetet, nimmt die Entscheidung gegen seine Person professionell hin. "Im Fußball gibt es immer viele Meinungen und eigene Vorstellungen. Ich muss das akzeptieren", sagt er gegenüber RevierSport.

Weggen ergänzt: "Ich bin über die Saison und die Ergebnisse sehr enttäuscht. An dieser Stelle betone ich aber gerne, dass ich immer alles für den KFC gegeben habe. Die Fans haben mich immer gepusht und ich werde sie auch vermissen. Ich glaube schon, dass meine Art und Weise bei den Leuten gut angekommen ist. Ich gehe auf jeden Fall mit einem lachenden und weinenden Auge. Das Jahr in Krefeld war ein besonderes."

Wohin es in Zukunft ziehen wird, dass weiß der 29-Jährige noch nicht. Der westfälische Oberligist TuS Bövinghausen bekundete Interesse. Doch zum Dortmunder Fünftligisten wird der ehemalige Spieler des Wuppertaler SV, SV Straelen und FC Wegberg-Beeck nicht wechseln. Weggen: "Bövinghausen passt einfach nicht. Meine Priorität liegt auf dem Job. Die Strecke Mönchengladbach-Dortmund ist da einfach zu heftig. Ich suche etwas in der Nähe. Ich denke aber schon, dass ich weiter in der Oberliga Niederrhein spielen werden."