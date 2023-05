TuS Bövinghausen: 227 und 115 Regionalligaspiele - Dieses Duo hat Knappmann im Visier

Der TuS Bövinghausen gibt weiter Vollgas, was die Kader-Planung für die kommende Saison betrifft. Zwei Spieler des KFC Uerdingen sind nun ins TuS-Visier geraten.

Beim KFC Uerdingen nicht mehr erwünscht, beim TuS Bövinghausen willkommen: So könnten die persönlichen Situationen von Maik Odenthal und Kevin Weggen aktuell beschrieben werden.

"Beide dürfen uns verlassen. Sie werden unter mir keine sportlichen Rollen spielen", betonte Marcus John, neuer Sportchef- und Trainer des KFC Uerdingen bereits mehrfach gegenüber RevierSport, was diese beiden Personalien betritt.

Odenthal und Weggen sind jedoch bis zum 30. Juni 2024 an den KFC gebunden. Bei vorzeitigen Vertragsauflösungen dürften die Krefelder dem Duo entgegenkommen. Und hier kommt der TuS Bövinghausen als potentieller Abnehmer ins Spiel.

Wie RevierSport nämlich erfuhr, würde TuS-Trainer Christian Knappmann sowohl den 30-jährigen offensiven Mittelfeldspieler Odenthal als auch den Defensivspezialisten Weggen (29) in Zukunft in seinem Oberliga-Kader sehen.

Die Jungs verdienen finanziell gesehen beim KFC deutlich mehr als sie bei uns verdienen könnten. Diese Differenz muss vom KFC aufgefangen werden, damit Kevin und Maik zu uns wechseln. Ich hoffe, dass sich die Jungs da in den nächsten Tagen mit Uerdingen einig und dann bei uns unterschreiben werden. Christian Knappmann

Knappmann bestätigt gegenüber dieser Redaktion: "Ja, wir haben mit beiden Spielern gesprochen und haben großes Interesse, dass beide für uns in der Saison 2023/24 die Schuhe schnüren."

Knappmann ergänzt: "Mit Kevin habe ich noch selbst in Wuppertal zusammengespielt und kenne ihn sehr gut. Maik war ebenfalls bei uns zum Gespräch und sehr sympathisch, voller Tatendrang. Das hat uns gefallen. Leider steht die Auflösung der Verträge beim KFC im Weg. Die Jungs verdienen finanziell gesehen beim KFC deutlich mehr als sie bei uns verdienen könnten. Diese Differenz muss vom KFC aufgefangen werden, damit Kevin und Maik zu uns wechseln. Ich hoffe, dass sich die Jungs da in den nächsten Tagen mit Uerdingen einig und dann bei uns unterschreiben werden."

Weggen bestritt in der laufenden Oberliga-Niederrhein-Spielzeit 31 Begegnungen (sieben Tore, sechs Vorlagen). Insgesamt kommt der ehemalige Nachwuchsspieler von Rot-Weiss Essen und Borussia Mönchengladbach in seiner Karriere auf 198 Oberliga-Begegnungen und 115 Partien in der Regionalliga.

Odenthal absolvierte in 2022/2023 29 Spiele (sechs Tore, sieben Vorlagen) und spielte jahrelang für Rot-Weiß Oberhausen. Er kommt auf 15 Drittliga-Spiele, 227 Einsätze in der Regionalliga und 51 Matches in der Oberliga.