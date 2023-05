Oberliga: Wie sein Bruder - auch Luka Bosnjak wechselt in die Niederrhein-Staffel

Nach seinem Abschied vom TuS Bövinghausen hat Luka Bosnjak einen neuen Verein gefunden. Wie sein Bruder Niko wechselt er in die Oberliga Niederrhein.

Noch ist die Saison nicht beendet. Und dennoch werden die Brüder Luka und Niko Bosnjak nicht mehr für den TuS Bövinghausen auflaufen. Der Verein, der sich am vergangenen Wochenende endgültig aus dem Aufstiegsrennen verabschiedete, hat sich vorzeitig von ihnen getrennt.

Dass beide Bövinghausen am Saisonende verlassen werden, war zu diesem Zeitpunkt bereits klar. Ebenso stand fest, dass Niko Bosnjak in der kommenden Spielzeit für den ETB Schwarz-Weiß Essen auflaufen wird. Seit diesem Mittwoch ist auch der neue Verein von Luka Bosnjak bekannt. Der 25-Jährige folgt seinem Bruder in die Oberliga Niederrhein und wird in der nächsten Saison für den TVD Velbert spielen. Das teilen die Dalbecksbäumer mit.

Cheftrainer Jens Grembowietz und der Sportliche Leiter Michael Kirschner zeigten sich überzeugt, dass der flexibel einsetzbare Offensivspieler dem TVD mit seiner Erfahrung weiterhelfen werde. "Luka stand mit uns in den letzten Jahren immer in Kontakt und wir freuen uns, ihn nun für den TVD Velbert gewinnen zu können."

Der Deutschkroate bestritt bereits 127 Partien in der Oberliga Niederrhein (18 Tore) - für Spvg Schonnebeck, FC Kray und Ratingen 04/19. Ausgebildet wurde er bei Rot-Weiss Essen. Die Gespräche mit den Verantwortlichen seien "von Anfang an einfach klasse gewesen", begründete er den nun anstehenden Wechsel nach Velbert. "Ich habe direkt das Gefühl gehabt, dass es die richtige Entscheidung ist. Ich freue mich jetzt riesig auf die neue Mannschaft und habe richtig Bock auf die neue Saison."

TVD Velbert: Bosnjak nicht der erste Zugang

Dann wird Luka Bosnjak in den Spielen gegen den ETB auf seinen Bruder treffen - und das womöglich in der oberen Tabellenregion. Denn genau wie die Schwarz-Weißen geht auch Velbert ambitioniert ins neue Spieljahr. Der aktuelle Tabellenfünfte hat bereits einige Personalentscheidungen festgezurrt.