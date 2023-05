ETB SW Essen: Verstärkung aus Dortmund! Ex-Regionalligaspieler unterschreibt

Und nahezu täglich grüßt das Murmeltier, besser gesagt, eine neue Personalentscheidung beim ETB Schwarz-Weiß Essen. Diesmal ist es mal wieder ein externer Transfer.

Vor wenigen Tagen hatte RevierSport berichtet, dass Niko Bosnjak ab dem 1. Juli 2023 beim ETB Schwarz-Weiß Essen spielen wird. Nun folgte auch die offizielle Bestätigung.

Der 20-jährige Offensivspieler wechselt vom Dortmunder Oberliga-Klub TuS Bövinghausen nach Essen in die Oberliga Niederrhein. Diesen Weg geht zur kommenden Saison auch Florian Usein - RS berichtete.

Bosnjak bringt gar Regionalliga-West-Erfahrung aus Zeiten bei der SG Wattenscheid 09 mit in den Essener Süden. Für die 09er kam er auf zehn Einsätze in der 4. Liga, ehe er in der Winterpause 2023 nach Bövinghausen wechselte, wo er wegen einer Fußverletzung bisher nur in zwei Meisterschaftsspielen zum Einsatz kam. Zuvor hatte er auch für den FC Kray seine Schuhe geschnürt.

Ab Sommer folgt dann für Bosnjak der Neustart beim ETB. Bosnjak: "Der ETB ist eine sehr gute Adresse für junge und hungrige Spieler. Seitdem ich Kray verlassen habe, hatte ich immer mal wieder Kontakt zu Damian Apfeld. Wir haben uns regelmäßig ausgetauscht. Vor Kurzem hatte ich dann ein sehr gutes Gespräch mit Karl Weiß, Günther Oberholz und Damian. Sie haben sich sehr um mich bemüht. Hervorheben muss ich dabei Damian, dem ich als Trainer sehr viel zu verdanken habe. Ich hoffe, in der nächsten Spielzeit verletzungsfrei zu bleiben und eine ähnlich starke Saison wie in Kray zu spielen. Ich möchte natürlich Stammspieler beim ETB werden."

Der ETB-Kader 2023/2024 im Überblick: Tor: Alexander Golz Abwehr: Almedin Gusic (FC Kray), Florian Usein (TuS Bövinghausen), Arman Corovic, Labinot Kryeziu, Bünyamin Sahin, Marvin Matten, Frederik Lach Mittelfeld: Niko Bosnjak (TuS Bövinghausen), Sekvan Rascho (SpVgg Steele), Dominik Reichardt, Kamil Poznanski, Fatih Özbayrak, Samuel Addai (VfB Homberg), Prince Kimbakidila, Collin Weihmann (eigene U19) Angriff: Brightney Igbinadolor (SV Sodingen), Mohamed Cisse, Emmanuel Williams Zur Info: Bubakarry Fadika ist seit Montag, 8. Mai 2023, aus persönlichen Gründen in den USA. Trainer Damian Apfeld: "Er kommt auch nicht mehr zurück."

"Mit Nikos Verpflichtung haben wir eines der größten Talente vom Jahrgang 2002 in Essen von unserem Ausbildungsweg überzeugen können. Seine größte Stärke ist sein offensives 'Eins gegen Eins-Spiel', was er durch Tore oft vergoldet. In seiner ersten Oberligasaison gehörte er zu den auffälligsten Spielern seines Jahrgangs, was ihm auch den Sprung in die Regionalliga bescherte. Wir hoffen, dass Niko unser Offensivspiel durch viele erfolgreiche Dribblings bereichern wird und er sich bei uns zu einem noch kompletteren Spieler entwickeln wird", ergänzt ETB-Trainer Apfeld, der mit Bosnjak schon beim FC Kray zusammenarbeitete.