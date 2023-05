TVD Velbert: Abgang nach Uerdingen perfekt, Neue aus Wiemelhausen und Herne

Der TVD Velbert muss einen Abgang verkraften, gleichzeitig verpflichtete der Fünfte der Oberliga Niederrhein zwei Akteure aus der Westfalenliga II.

Mit dem 21-jährigen Serkan Güzel (DJK Blau-Weiß Mintard) und dem 19 Jahre alten Mick Cedric Matthes (Rot-Weiß Oberhausen, U19) hatte der TVD Velbert bereits zwei externe Spieler verpflichtet.

Mit den 13 Akteuren, die bleiben, hat Velbert nun bereits 17 Akteure unter Vertrag. Denn der Fünfte der Oberliga Niederrhein hat ein weiteres Duo vorgestellt. Beide Akteure kommen aus der Westfalenliga II.

Simon Struck kommt vom Westfalenliga-Absteiger SC Westfalia Herne. Der 19-jährige Mittelfeldspieler durchlief die Jugendmannschaften des Zweitligisten SC Paderborn 07 und ging nach der U19-Bundesliga zu Westfalia Herne, wo er 14 Treffer erzielen konnte.

Ebenfalls aus der Westfalenliga kommt Stürmer Justin Sarpong. Der 23-Jährige wechselt von Conordia Wiemelhausen nach Velbert. 14 Treffer erzielte der Angreifer für Wiemelhausen, der nun in Velbert auch in der Oberliga treffen will.

Zwei Neue da, ein Abgang zum KFC Uerdingen

Auf der anderen Seite wird der TVD - wie RS bereits berichtete - nicht mehr auf die Dienste von Fabio Di Gaetano bauen können. Der 26-jährige Stürmer erzielte elf Treffer für die Velberter und geht nun zum KFC Uerdingen.

„Fabio Di Gaetano kennt die Oberliga in- und auswendig. Mir als Trainer ist er in den gegnerischen Mannschaften aufgefallen, wenn wir gegeneinander gespielt haben. Ich kann mich noch an ein Spiel mit Düsseldorf-West gegen Hilden erinnern, als wir durch Fabio Di Gaetano das entscheidende Gegentor kassierten. Ich freue mich, dass ich jetzt mit ihm zusammenarbeiten kann. Er kann vorne in der Offensivreihe auf allen Positionen eingesetzt werden – sowohl auf den beiden Außenbahnen als auch in der Zentrale“, sagt der zukünftige Uerdinger Sportliche Leiter Marcus John über den Zugang.