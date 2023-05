Oberliga Niederrhein: Vierter Neuer für den ETB, 13 Spieler bleiben beim TVD Velbert

Der ETB SW Essen und der TVD Velbert sind bei den Planungen für die neue Saison in der Oberliga Niederrhein schon ordentlich dabei.

Der ETB SW Essen hat in der Oberliga Niederrhein seinen vierten externen Zugang begrüßt. Nach Ole Nissen und Robin Duesmann (beide SF Niederwenigern) gibt es nun auch einen Zugangs-Doppelpack vom TuS Bövinghausen.

Nach Niko Bosnjak wechselt auch Florian Usein, RevierSport berichtete - vom Westfalenligisten an den Uhlenkrug Der Linksverteidiger freut sich über den Wechsel: "Ich denke, dass der Wechsel zum ETB der richtige Schritt für mich ist, da es ein Verein ist, der junge Spieler fördert und ihnen auch eine Chance gibt. Ein weiterer Grund für den Wechsel war Damian Apfeld, mit dem ich gute Gespräche hatte. Außerdem spielt der ETB in der Oberliga eine gute Rolle, wie man ja auch an der laufenden Saison sehen kann. Daran wollen wir in der nächsten Spielzeit auch wieder anknüpfen. Ich möchte der Mannschaft mit guten Leistungen, Toren und Torvorlagen helfen. Ich werde dafür alles tun und hoffe, dass wir wieder ein erfolgreiches Jahr haben."

Der 21-Jährige, der in der Jugend von Borussia Dortmund und dem MSV Duisburg ausgebildet wurde, kam in der laufenden Runde für Bövinghausen auf 24 Einsätze. ETB-Trainer Damian Apfeld betont: „Auch Florian Usein gehört zu der Kategorie großes Essener Talent, das wir ab dem 01.07. am Uhlenkrug begrüßen dürfen. Aufgrund seiner sehr guten Dynamik hat Flo die Fähigkeit das Spiel über die linke Abwehrseite auch mit in der Offensive anzutreiben. Seine Körpergröße, Schnelligkeit und Aggressivität im Zweikampf machen ihn zu einer tollen Verstärkung für den ETB.“

TVD Velbert: 13 Spieler haben einen Vertrag für die neue Saison

Der TVD Velbert spielt in der laufenden Saison in der Oberliga Niederrhein eine gute Rolle und steht auf dem fünften Platz. Für die kommende Spielzeit hat der Klub nun zahlreiche Verträge verlängert.

Mit Maik Bleckmann (bereits seit 2015 im Klub) und Alex Fagasinski (seit 2017) bleiben zwei Urgesteine dem Verein erhalten. Auch Noah Korczowski, Jan Corsten, Kapitän Timo Brauer sowie die beiden Torhüter Robin Offhaus und Dejan Zecevic spielen in der neuen Saison beim TVD Velbert.

Hinzu kommen zahlreiche Talente, die mit Tihomir Kriznjak (21), Axel Glowacki (22), Joelle Tomczak (21), Leon Bachmann (22), David Glavas (19) und Denzel Oteng-Adjei (22) bleiben. Hier erhoffen sich die Velberter den nächsten Schritt.