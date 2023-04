TuS Bövinghausen: Drei Verlängerungen, Kapitän wechselt zu Oberliga-Topteam

Der Aufstiegsplan des TuS Bövinghausen droht zu scheitern. Dennoch hat der Westfalen-Oberligist drei Vertragsverlängerungen verkündet. Der Kapitän geht derweil.

Seine gute Ausgangsposition für den Durchmarsch in die Regionalliga West hat der TuS Bövinghausen längst verspielt. Ein Sieg im Spitzenspiel gegen die U21 des SC Paderborn am Mittwochabend (19.30 Uhr, RS-Liveticker) könnte die letzte Chance der Dortmunder sein, doch noch einmal Ansprüche im engen Aufstiegsrennen der Oberliga Westfalen anzumelden. Das sieht zumindest Vereinschef Ajan Dzaferoski so.

Rückenwind könnten drei Vertragsverlängerungen geben: Ilias Anan, Ilker Algan und Torhüter Ricardo Seifried haben ihre Zusage für die kommende Saison gegeben - "unabhängig von der Liga", wie Dzaferoski betont. Zuvor hatte der TuS mit Max-Migel Schmeling bereits einen Leistungsträger mit Profierfahrung gebunden.

Weitere Verlängerungen könnten zeitnah folgen. "Wir werden in dieser Woche einige Gespräche führen. Vielleicht entscheidet es sich erst am letzten Spieltag, in welcher Liga es für uns weitergeht. Wir können die Planungen nicht mehr länger hinauszögern", erklärt Dzaferoski. Insgesamt werden wohl sieben bis acht Spieler aus dem aktuellen Kader über den Sommer hinaus beim Revierklub bleiben.

Demgegenüber stehen bereits zwei prominente Abgänge. Weltmeister Kevin Großkreutz wechselt zu Wacker Obercastrop, Top-Torjäger Elmin Heric zieht es m Sommer zum aktuellen Ligakonkurrenten TuS Erndtebrück. Er hat Bövinghausen bereits verlassen.

Und auch Kapitän Maurice Haar zieht im Sommer einen Schlussstrich nach drei Jahren im Verein. Er wird zum KFC Uerdingen wechseln, der kommende Saison in der Oberliga Niederrhein den Aufstieg realisieren möchte.