Oberliga Niederrhein: Spvg Schonnebeck schlägt erneut auf dem Transfermarkt zu

Die Spielvereinigung Schonnebeck bastelt am Kader der nächsten Saison. Jetzt vermeldete der Niederrhein-Oberligist zum zweiten Mal Vollzug.

Am vergangenen Sonntag gab es zwar eine Niederlage für die Spvg Schonnebeck, doch in den Wochen zuvor arbeiteten sich die Essener mit einer Siegesserie bis ins obere Drittel der Tabelle der Oberliga Niederrhein vor.

Daher ist inzwischen klar: Mit dem Abstieg wird Schonnebeck auch in dieser Saison nichts zu tun haben, die Schwalben können in aller Ruhe eine weitere Spielzeit in der fünften Liga planen.

Und das tun sie offenbar, denn mittlerweile steht der zweite Sommer-Neuzugang fest. Mit Aaron Oteng-Appiah hat sich die Spielvereinigung ein junges Talent gesichert. Der 18-Jährige kommt aus der U19 des FC Kray und will am Schetters Busch den Sprung in den Seniorenbereich meistern.

Mit dem FCK spielt Oteng-Appiah in der Abstiegsrunde der A-Junioren Niederrheinliga, der zweithöchsten U19-Spielklasse. Sieben Tore in 14 Einsätzen stehen für den Flügelspieler bisher zu Buche.

"Mit Aaron ist es uns gelungen, einen der auffälligsten Spieler des 2004er Jahrgangs der aktuellen A-Jugend-Niederrheinliga zu verpflichten", freut sich der Sportliche Leiter Christian Leben laut Klubmitteilung. "Er verfügt über ein starkes Eins-gegen-Eins, sorgt für ein schnelles Spiel auf der Außenbahn und ist zudem abschlussstark."

Beim zweiten Sommertransfer setzen die Essener also auf einen Youngster, nachdem der erste reichlich Erfahrung mitbringt. Es handelt sich um Yannick Geisler, der von der SSVg Velbert kommt und bereits 158 Partien in der Regionalliga West absolviert hat.

Zudem besitzen Lukas Lingk, Matthias Bloch, Thorben Kern, Malick-Montell Mourtala, Simon Skuppin, Robin Brandner, Kingsley Sinclair, Calvin Minewitsch, Max Fleer, Tarkan Yerek und Kevin Kehrmann Verträge über den Sommer hinaus.