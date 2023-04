Oberliga Niederrhein: SSVg Velbert rettet späten Punkt gegen VfB Homberg

Die SSVg Velbert hat in der Oberliga Niederrhein erst spät einen Punkt gegen Abstiegskandidat VfB Homberg retten können.

Lange sah es so aus, als würde der VfB Homberg auswärts beim Tabellenführer der Oberliga Niederrhein drei wichtige Punkte gegen den Abstieg einfahren. Am Ende war es nur einer. Die SSVg Velbert ging zweimal in Rückstand, rettet aber noch ein 2:2-Unentschieden.

Es dauerte nur zehn Minuten, da deutete es sich bereits an, dass dies kein Spaziergang für das Team von Dimitrios Pappas werden würde. Die Gäste, vor dem Spiel nur einen Zähler vor der Abstiegszone, drückten früh und wurden in Form eines Foulelfmeters belohnt - Geisler war zu hart ins Tackling gegangen. Gomez Dimas verwandelte (11.).

Die Führung gab dem VfB Homberg Mut, die Gäste pressten weiter früh, was den Spielrhythmus der Hausherren störte. Die SSVg Velbert übernahm mit der Zeit immer mehr Kontrolle, blieb allerdings ungefährlich und ideenlos. Der Ausgleich kam wie aus dem Nichts: Hersey konnte einen Eckball nicht festhalten, der Ball landete bei Kaya, der ihn trocken zum 1:1 eindrosch (37.).

SSVg Velbert: Lenz – Erwig-Drüppel, Duschke, Urban, Machtemes – Schiebener (79. Nnaji), Geisler (63. Remmo), Mehlich (68. Gonda) – Diallo, Hilger, Kaya Lenz – Erwig-Drüppel, Duschke, Urban, Machtemes – Schiebener (79. Nnaji), Geisler (63. Remmo), Mehlich (68. Gonda) – Diallo, Hilger, Kaya VfB Homberg: Hersey – Nakamikawa, Overfeld, Addo, Abrosimov – Asare, Kogel – Ota (70. Jafari), Addai (92. Touloupis), Walker – Gomez Dimas (73. Sabah) Schiedsrichter: Jens Laux Tore: 0:1 Andres Gomez Dimas (11.), 1:1 Kaya (37.), 1:2 Addai (68.), 2:2 Kaya (83.)

Wer nun dachte, das würde den Angriff entfesseln, der täuschte sich. Die Velberter blieben bis auf einen Distanzschuss von Diallo, den Hersey stark parierte, bis zur Pause relativ harmlos.

Der VfB Homberg verteidigte auch nach dem Seitenwechsel sehr kompakt und konzentriert. Gleichzeitig blieb das Angriffsspiel der SSVg Velbert weiterhin zu langsam und fehlerbehaftet. Torchancen blieben lange Mangelware.

Bis zur 67. Minute, als die Gäste zur erneuten Führung eingeladen wurden. Dort hatte erst Ota zu viel Platz, als er auf den Elfmeterpunkt legte, ehe der ebenfalls blank stehende Adda sich zum 2:1 die Ecke aussuchen konnte.

Es dauerte bis zur Schlussphase, ehe die SSVg Velbert wieder entschlossener nach vorne spielte. Gerade noch rechtzeitig, um den Ausgleich zu erzielen: Erwig-Drüppel brachte eine präzise Flanke auf den ersten Pfosten, wo Kaya zum 2:2 einköpfte. Der Spitzenreiter kam in der Folge noch zu einigen Abschlüssen, doch es blieb beim mittlerweile verdienten Unentschieden.

Die SSVg Velbert konnte zumindest die zweite Heimpleite in Folge vermeiden und erhöht zumindest vorerst den Tabellenvorsprung auf ETB Schwarz-Weiß Essen auf elf Zähler. Der VfB Homberg dagegen hat nun zwei Punkte Punkte auf die Abstiegsränge.