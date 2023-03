ASC Dortmund: Erster Neuzugang für Bald-Trainer Stiepermann steht fest

Beim ASC Dortmund steht der erste Neuzugang für die kommende Saison fest. Es handelt sich um ein junges Talent.

Der Aufstieg in die Regionalliga ist kein erklärtes Ziel des ASC Dortmund, doch vor nicht allzu langer Zeit befand sich der Westfalen-Oberligist in recht aussichtsreichen Position. Inzwischen sind die Aplerbecker auf Rang acht abgerutscht. Auch mit Blick auf die aktuelle Form mit fünf Sieglos-Partien in Serie können die Verantwortlich wohl für ein weiteres Jahr in der fünften Liga planen.

Und das tun sie: Nach der Neubesetzung des Trainerpostens mit Ex-Profi Marco Stiepermann zum Sommer steht nun eine Spieler-Verpflichtung für die nächste Saison fest. Max Kolberg wird sich den 09ern anschließen.

Kolberg ist laut Verein ein "gutes und verheißungsvolles" Abwehrtalent, das derzeit für den U19-Westfalenligisten Hombrucher SV spielt. Dort ist Kolberg Kapitän - und er wechselt gemeinsam mit seinem Trainer zum ASC. Denn Hombergs A-Junioren-Coach Justin Martin kommt zur nächsten Spielzeit als Co-Trainer nach Aplerbeck.

Schon in der Vergangenheit wagten immer wieder Hombrucher U19-Spieler beim Stadtnachbarn den Sprung in den Seniorenbereich. Ein Beispiel ist Jannik Urban, der inzwischen Stammspieler im Oberliga-Team ist. Nun ist Kolberg der nächste. "Den Weg sind vor ihm schon einige Akteure gegangen und wir hoffen, dass auch Max eine gute Entwicklung in seinem ersten Seniorenjahr bei uns nehmen wird", heißt es vom ASC.

Nach einigen Vertragsverlängerungen ist Kolberg der erste Neuzugang - wenn man Marco Stiepermann außen vor lässt, denn der erfahrene Noch-Wuppertaler wird als Spielertrainer bei den Dortmundern einsteigen.