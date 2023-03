Oberliga Niederrhein: FSV Duisburg sendet Lebenszeichen im Derby - Rückschlag für Homberg

Der Tabellenletzte FSV Duisburg hat dem VfB Homberg in der Oberliga Niederrhein ein 1:1 abgerungen und damit einen Achtungserfolg gelandet.

In der Oberliga Niederrhein empfing der abgeschlagene Tabellenletzte FSV Duisburg den VfB Homberg zum Lokalderby. Die Homberger gingen klar favorisiert in das Spiel, zuletzt blieb die Mannschaft von Trainer Stefan Janßen vier Spiele in Folge ungeschlagen.

Die Gastgeber hingegen bildeten vor der Partie mit zehn Punkten und 21 Zählern Rückstand auf das rettende Ufer das Tabellenschlusslicht. An der aussichtslosen Tabellensituation änderte sich nichts, aber zumindest haben die Duisburger nun einen Punkt mehr auf dem Konto. Das Oberliga-Derby endete mit einem 1:1.

In der Anfangsphase waren die Gäste passiv und überließen den Hausherren den Ball. Sobald die Mannschaft von Stefan Janßen die Zügel etwas anzog, machte sich der Qualitätsunterschied zugunsten der Homberger aber deutlich bemerkbar. In der 22. Minute stoppte FSV-Torwart Abdullah Daghan den Homberger Stürmer Andres Gomez Dimas unsanft im Strafraum. Elfmeter! Der Gefoulte nahm sich den Ball und traf zum 1:0.

Homberg blieb weiter dran, ließ im letzten Drittel aber die notwendige Konsequenz für ein weiteres Tor vermissen. VfB-Trainer Stefan Janßen sagte nach dem Abpfiff: „Das Spiel muss in der ersten Halbzeit ganz klar für uns entschieden werden. Bei den vielen Chancen, die wir hatten, fehlt mir der absolute Wille vor dem Tor. Bis zum Strafraum haben wir es gut gemacht.“

Die Gäste nahmen die Führung mit in die Pause und agierten nach dem Seitenwechsel deutlich intensiver. Janßen schien seiner Elf deutlich mitgeteilt zu haben, was ihm noch fehlte. In der 54. Minute erzielte Duisburgs Top-Stürmer Joshua Kapenda fast das 1:1, sein Distanzschuss traf aber nur die Latte. „Die zweite Halbzeit fing ähnlich an. Mit dem Lattenschuss merkte der FSV, dass hier etwas geht. Danach waren wir kopflos, die klare Linie ging verloren“, so Janßen weiter.

FSV Duisburg: Daghan – Suzuki, Bayak, Serdar (88. Music), Tchalawou – Muharremi, Cakmak (46. Bulduk), Tunc, Karagüzel (32. Matsutaka) – Essien, Kapenda VfB Homberg: Hersey – Nakamikawa, Overfeld, Jafari, Abrosimov (74. Ulrich) – Kogel (79. Sabah), Asare, Walker, Uzun (61. Ota) – Addai, Dimas Schiedsrichter: Marten Kaufels Tore: 0:1 Gomez Dimas (23., Strafstoß), 1:1 Tchalawou (58.) Zuschauer: 100

Duisburg gab nicht auf und war weiterhin bemüht, Torchancen zu kreieren. Nur vier Minuten nach dem Lattentreffer kam der FSV dann tatsächlich durch einen Angriff über die rechte Seite zum 1:1. Malik Tchalawou traf für die Gastgeber.

FSV-Trainer Guido Naumann hatte für seine Mannschaft nur lobende Worte übrig: „Ich muss der Mannschaft ein Kompliment machen. Sie haben in der zweiten Halbzeit gut gekämpft und dagegenhalten.“

In den letzten zehn Minuten ging es nochmal heiß her. Naumann bekam Gelb-Rot, weil er sich über eine Schiedsrichterentscheidung aufregte und gegen die Bande trat. Die Entscheidung des Unparteiischen war für ihn nicht nachvollziehbar: „Meine Güte. In einem großen Stadion würde das gar nicht auffallen. Bei uns wird auf jede Kleinigkeit geachtet. Es ist doch klar, dass Emotionen dabei sind.“

Homberg wollte mit aller Macht den Siegtreffer erzielen, doch die Anstrengungen blieben am Ende erfolglos. Janßen war dementsprechend unzufrieden mit dem Ergebnis: „Dann ist das leider so, dass ein Spiel, das du gewinnen musst mit einem Unentschieden endet. Darüber bin ich sehr enttäuscht, die fehlenden zwei Punkte tun sehr weh.“

Für den FSV wird der nächste Spieltag nicht leichter. Am Sonntag (19. März, 15 Uhr) steht das Auswärtsspiel bei ETB Schwarz-Weiß Essen an. Homberg empfängt zeitgleich den TVD Velbert.