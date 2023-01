ETB SW Essen: Niederlage gegen Bezirksligist, Torjäger kehrt aus der Regionalliga zurück

Das ging ja schnell! Nur einen Tag nach der offiziellen Vertragsauflösung bei der SG Wattenscheid 09 hat Mohamed Cisse einen neuen Verein gefunden. Es geht zurück nach Essen.

Der ETB Schwarz-Weiß Essen ist sich mit Mohamed Cisse über eine Rückkehr an den Uhlenkrug einig. Das erfuhr RevierSport.

Nach unseren Informationen wird der einstige ETB-Torjäger, der im Sommer 2022 zur SG Wattenscheid 09 wechselte und jüngst seinen Vertrag an der Lohrheide auflöste, noch in dieser Woche am Uhlenkrug offiziell vorgestellt.

Cisse wechselte mit einem großen Selbstvertrauen von 26 Scorerpunkten (14 Toren, 12 Vorlagen) aus der Saison 2021/2022 nach Wattenscheid. Doch eine Etage höher kam der 25-Jährige nicht zurecht. Der Stürmer kam auf lediglich zwei Kurzeinsätze in der Regionalliga.

Nun wird er versuchen, am Essener Uhlenkrug zur alten Stärke zurückzufinden. Cisses ETB-Bilanz kann sich nämlich sehen lassen. In zwei Jahren bei den Schwarz-Weißen kommt der in Essen geborene Angreifer auf 56 Einsätze, 16 Tore und zwölf Vorlagen.

ETB Schwarz-Weiß Essen musste im Testspiel am Dienstagabend beim Bezirksligisten SC Werden-Heidhausen eine 1:2-Niederlage hinnehmen. Dermusste im Testspiel am Dienstagabend beim Bezirksligisten SC Werden-Heidhausen eine 1:2-Niederlage hinnehmen. ETB SW Essen: Jaschin (46. Golz) – Sahin, Kubina (77. Kilav), Lach, Haiduk (60. Ugrekhelidze) – Reichardt (46. Williams), Tietz (46. Akhal) – Fadika (65. Gotzeina), Özbayrak (46. Matten), Romano (46. Kryeziu) – Futkeu Schiedsrichter: Daniel Schierok Tore: 1:0 Waziri (41.), 1:1 Kryeziu (89.), 2:1 Homberg (90. +2 / Handelfmeter) Besondere Vorkommnisse: Romano scheitert mit Foulelfmeter an Niehaus (10.)

Cisse stammt aus der Jugend des MSV Duisburg, schaffte dort 2016 den Sprung in die Profimannschaft und kam auch zu zwei Einsätzen für die Zebras. 2019 schloss er sich der Spielvereinigung Schonnebeck an, nach zwei Spielzeiten wechselte er zum ETB SW Essen. In der vergangenen Oberligaspielzeit 2021/2022 gehörte Cissé zu den besten Scorern der Oberliga Niederrhein. Viele Vereine - RevierSport berichtete - buhlten um die Dienste des schnellen und torgefährlichen Offensivspielers. Er entschied sich für Wattenscheid und nun kehrt er nach einem halben Jahr zum ETB zurück.

Das sagt ETB-Trainer Damian Apfeld zum 1:2 beim SC Werden Heidhausen: "Wir sind eigentlich ganz gut in die Partie gekommen, haben den Ball gut laufen lassen und den Gegner eingeschnürt, so wie wir uns das vorgestellt hatten. Nach dem verschossenen Elfmeter hatten wir große Probleme den Ball von A nach B zu bringen, was sehr unüblich für uns ist. Es gab viele Fehlpässe und Ungenauigkeiten in unserem Spiel. Wir hatten auch kein richtiges Tempo über die Außenbahnen und konnten von den Seiten keine Gefahr ausstrahlen. Nach der Pause war es etwas besser und wir hatten deutlich mehr Torabschlüsse. Wir waren aber nicht gut vor dem gegnerischen Tor, denn unsere Schüsse waren einfach nicht platziert genug. Wir können mit unserem Auftritt heute nicht zufrieden sein. Das war nicht das, was wir uns vorstellen. Wir müssen uns steigern und es am Sonntag beim Testspiel in Schermbeck besser machen."