SG Wattenscheid: 26 Scorerpunkte in der letzten Saison, jetzt Vertragsauflösung bei 09

Die SG Wattenscheid 09 nimmt eine weitere Kaderveränderung vor. Der fünfte Spieler verlässt in der laufenden Winter-Transferperiode die Lohrheide.

Die SG Wattenscheid 09 und Offensivspieler Mohamed Cisse haben sich auf eine vorzeitige Vertragsauflösung geeinigt.

Der gebürtige Essener wechselte im vergangenen Sommer vom ETB Schwarz-Weiß an die Lohrheide. Doch in Wattenscheid konnte er nie zu seiner Topform finden.

Insgesamt kam der 25-Jährige nur auf zwei Einsätze in der aktuellen Regionalliga-Saison. Sportvorstand Christian Pozo y Tamayo meinte nach der Auflösung: "Wir bedanken uns bei Mohamed für sein Engagement und wünschen ihm bei seinem neuen Verein alles Gute, viel Erfolg und vor allem viel Gesundheit."

Dabei hatte die SG Wattenscheid 09 im vergangenen Sommer 2022 gute Argumente benötigt, um sich die Dienste des begehrten Cisses zu sichern. Denn dieser hatte nach 14 Tore und zwölf Vorlagen, also insgesamt 26 Scorerpunkten, die Qual der Wahl.

Neben Mohamed Cisse (Ziel unbekannt) haben in diesem Winter auch Semih Köse (FC Kray), Daniel Dudek (Westfalia Herne, ausgeliehen), Kian Licina (ASC Dortmund) und Niko Bosnjak (TuS Bövinghausen) die SG Wattenscheid 09 verlassen.

Der SV Straelen, der 1. FC Bocholt und die SSVg Velbert waren stark an einer Cisse-Verpflichtung interessiert. Doch am Ende bekam Wattenscheid den Zuschlag.

Mohamed Cisse stammt aus der Jugend des MSV Duisburg und schaffte dort 2016 den Sprung in die Profimannschaft. 2019 schloss er sich der SpVg Schonnebeck an, nach zwei Spielzeiten wechselte er zum ETB SW Essen. In der vergangenen Oberligaspielzeit 2021/2022 gehörte Cissé zu den besten Scorern der Oberliga Niederrhein.

"Ich habe mich für Wattenscheid entschieden, weil ich super Gespräche mit dem Trainer und dem Sportlichen Leiter hatte. Sie haben mir sofort ein gutes Gefühl gegeben und ich denke ich bekomme hier eine faire Chance, damit ich auf meine Spielzeit komme", sagte Cisse damals.

Nach wenig Spielzeit und einem für ihn persönlich verlorenem Halbjahr ist er nun auf Vereinssuche.

Spielverlegung gegen RW Koblenz

Die Generalprobe der SG Wattenscheid 09 für die Rückrunde gegen Rot-Weiss Koblenz findet am Samstag wegen Unbespielbarkeit nicht am Espeloh (Nebenplatz Lohrheidestadion) statt und wurde, wie schon der Trainingsauftakt, nach Hattingen verlegt. Neuer Spielort ist die Verox Baumarkt Sportanlage Rauendahl, wo der Verein Hedefspor Hattingen spielt. Anpfiff: Samstag, den 28.01.2023 um 13 Uhr.