SG Wattenscheid: 26 Scorerpunkte! 09 angelt sich ETBs besten Mann

Die SG Wattenscheid 09 hat eine weitere Verstärkung für die kommende Regionalliga-Saison präsentiert. Der beste Spieler vom ETB Schwarz-Weiß aus Essen kommt an die Lohrheide.

14 Tore, 12 Vorlagen und das in 35 Pflichtspielen: Diese Zahlen gehören zu Mohamed Cisse und haben Begehrlichkeiten geweckt. Dass der Angreifer den ETB Schwarz-Weiß Essen verlassen wird, war eigentlich schon vor Monaten klar - RevierSport berichtete. Die Interessenten standen Schlange. Nach unseren Infos waren unter anderem der SV Straelen, 1. FC Bocholt und auch die SSVg Velbert an Cisse dran.

Doch dieser gab der SG Wattenscheid 09 den Zuschlag. Ganz zur Freude der Verantwortlichen an der Lohrheide. "Mohamed ist ein sehr flexibel einsetzbarer Vollblut-Offensivspieler, der sowohl auf der Neun, als auch auf den Außenpositionen eingesetzt werden kann. Er hat ein wirklich gutes Tempodribbling, zieht gefährlich in die Box und ruft dabei das eine oder andere gegnerische Foulspiel hervor. Er wird unsere Offensive mit Sicherheit sehr verstärken und um einiges gefährlicher machen", sagt 09-Trainer Christian Britscho.

Mohamed Cisse stammt aus der Jugend des MSV Duisburg und schaffte dort 2016 den Sprung in die Profimannschaft. 2019 schloss er sich der SpVg Schonnebeck an, nach zwei Spielzeiten wechselte er zum ETB SW Essen. In der vergangenen Oberligaspielzeit gehörte Cissé zu den besten Scorern der Oberliga Niederrhein.

Der 24-Jährige erklärt seine Entscheidung für die SG wie folgt - Cisse: "Ich habe mich für Wattenscheid entschieden, weil ich super Gespräche mit dem Trainer und dem Sportlichen Leiter hatte. Sie haben mir sofort ein gutes Gefühl gegeben und ich denke ich bekomme hier eine faire Chance, damit ich auf meine Spielzeit komme."

Zudem zeigte sich der Angreifer vom großen Wattenscheider Potential beeindruckt: "An Wattenscheid gefällt mir besonders, dass die SGW ein Traditionsverein ist. Das hat man vor allem beim Aufstiegsspiel gemerkt, wo über 6.000 Zuschauer da waren - das ist auf jeden Fall eine Hausnummer."