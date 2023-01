FC Gütersloh: Aus der Regionalliga West - FCG holt ehemaliges BVB-Talent

Der FC Gütersloh hat sich für die Restrunde in der Oberliga Westfalen mit einem Spieler aus der Regionalliga West verstärkt.

Der FC Gütersloh hat sich eine Winter-Verstärkung für die Offensive gesichert.

Tekin Gencoglu wechselt mit sofortiger Wirkung vom Regionalligisten Rot Weiss Ahlen zum FCG und unterschrieb einen Vertrag bis zum Saisonende. In der laufenden Saison kam Gencoglu lediglich zu einem Kurzeinsatz über fünf Minuten für Ahlen. Das war am 20. August 2022 gegen den 1. FC Bocholt der Fall.

"Wir müssen mit ihm Geduld haben, denn er ist ein junger Spieler. Tekin ist ein kleiner quirliger Spieler, der aber sich im Defensivverhalten noch verbessern muss", setzt Trainer Julian Hesse darauf, dass sich der 20-Jährige beim FCG weiter steigert. Nach dem Weggang von Amed Öncel zum FC Kray passt Tekin Gencoglu sehr gut ins Team. Beim 4:2-Testspielsieg beim SC Spelle-Venhaus spielte der 20-Jährige eine Halbzeit für Gütersloh.

Gencoglu wurde von Borussia Dortmund - beim BVB spielt er von 2018 bis 2022 - und Preußen Münster ausgebildet. In der U19-Bundesliga kam der Flügelflitzer auf drei Einsätze (ein Tor). Erfolgreicher lief es für ihn in der U17-Bundesliga, wo er zu 25 Begegnungen kam. Er erzielte auch acht Tore und bereitete sechs weitere Treffer vor.

Beim FC Gütersloh wird er nun versuchen mehr Spielpraxis als zuletzt in Ahlen zu bekommen. Einfach wird das auch nicht. Denn die Ostwestfalen verfolgen große Ziele in dieser Saison und wollen oben anklopfen. Der Aufstieg in die Regionalliga West soll in dieser Spielzeit her.

Aktuell liegt Gütersloh mit 29 Punkten auf Platz fünf der Oberliga Westfalen und liegen gerade einmal drei Punkte hinter einem der zwei Aufstiegsränge zurück.

Am 5. Februar 2023 (Sonntag, 14 Uhr) startet die Mannschaft von Gütersloh-Trainer Julian Hesse dann mit dem Spiel gegen den Delbrücker SC in die Rückrunde. Im Hinspiel kam der FCG nicht über ein 1:1-Remis hinaus.