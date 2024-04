Der 1. FC Bocholt hat vor dem Duell bei Alemannia Aachen reichlich Selbstvertrauen getankt. Mit 5:0 gewann Bocholt gegen Rot Weiss Ahlen.

Eigentlich steckt Rot Weiss Ahlen im Abstiegskampf und sollte um jeden Punkt fighten - im Bestfall in den nächsten Wochen nur noch Dreier einfahren.

Doch mit solchen Leistungen wie in der zweiten Halbzeit beim 1. FC Bocholt können die RWA-Verantwortlichen schon einmal die Oberliga-Westfalen-Saison 2024/2025 planen. Mit 0:5 unterlag Ahlen in Bocholt im Münsterland-Duell.

"Das Spiel hat eigentlich die ganze Saison widergespiegelt. In der ersten Halbzeit müssen wir eigentlich führen. Machen hinten gut zu und vorne haben wir genügend Möglichkeiten. Das ist wirklich unerklärlich, dass wir immer wieder solche zwei unterschiedliche Halbzeiten hinlegen. In der zweiten Halbzeit hat uns Bocholt dann abgeschlachtet. Wir glauben noch immer an uns, aber aufgrund der zweiten Hälfte wird der Glaube immer kleiner", bilanzierte ein enttäuschter Ahlener Trainer Björn Joppe, dessen Mannschaft vier Spieltage vor Schluss auf dem letzten Tabellenplatz rangiert und acht Zähler Rückstand auf das rettende Ufer besitzt.

Derweil konnte Dietmar Hirsch, Trainer der Bocholter, zufrieden sein: "Ich habe auch zwei unterschiedliche Halbzeiten gesehen. Wir haben in der Halbzeit die Grundordnung verändert und auch personelle Veränderungen vollzogen. Manchmal ist Fußball nicht zu erklären. Wenn man vier Tore in acht Minuten erzielt, dann ist das Wahnsinn. Das war wie im Rausch. Jetzt freuen wir uns auf ein richtig geiles Event vor über 30.000 Zuschauern in Aachen. Wenn man fünf Tore erzielt, dann fährt man auch mit breiter Brust nach Aachen. Wir werden alles dafür tun, damit wir dort erfolgreich sein werden und Aachen das zweite Mal in der Saison schlagen."

Die Statistik zum Spiel

1. FC Bocholt: Fox - Frenkert, Salau (46. Hirschberger), Fakhro (76. Atmaca), König (62. Lunga), Barak, Beckert, Shubin, Lorch (67. Fejzullahu), Janssen, Campman (46. Holldack)

Rot Weiss Ahlen: Brüseke - Camoglu, Karabatic, Cejas (55. Özkara), Tankulic, Dal (76. Uzun), de Lemos (46. Ciccarelli), Lanfer, Aydogan (55. Asare), Coleman, Reithmeir

Schiedsrichter: Francisco Lahora Chulian

Tore: 1:0 Lorch (48.), 2:0 Holldack (50.) 3:0 König (52.), 4:0 Lorch (54.), 5:0 Hirschberger (80.)

Zuschauer: 1578