Oberliga Niederrhein: ETB festigt Platz drei, Tor-Feuerwerk in Homberg

20. Spieltag in der Oberliga Niederrhein. ETB SW Essen feierte einen 3:0-Erfolg über Kleve und festigt Platz drei. Während Hilden Federn ließ, ging es in Homberg heiß her.

Es war ein verhältnismäßig ruhiger Sonntag in der Oberliga Niederrhein. Zehn Teams hatten bereits am Freitag und Samstag vorgelegt, darunter auch Spitzenreiter SSVg Velbert (4:1 gegen die SF Hamborn 07) und Verfolger KFC Uerdingen (1:0 gegen Ratingen 04/19).

Am Sonntag standen die letzten fünf Partien des 20. Spieltags an. Der ETB SW Essen konnte seine Rolle als dritte Kraft festigen. In Hamborn kamen die Zuschauer besonders in der ersten Halbzeit auf ihre Kosten und Hilden verpasste den Sprung in die Top-Vier.

Spitzenreiter SSVg Velbert hat mittlerweile ein dickes Polster von sieben Zählern angesammelt. Für ETB SW Essen ging es beim Heimspiel gegen den 1. FC Kleve immerhin darum, den Anschluss an deren Verfolger KFC Uerdingen zu halten. Einen Punkt trennten die beiden Mannschaften vor dem Spieltag. Nach dem Sieg der Uerdinger am Vortag musste der ETB nachziehen.

Futkeu mit Saisontor Nummer 16

Und der ETB kam noch vor der Pause zum wichtige 1:0. Frederik Lach traf und sorgte für gute Stimmung bei den 212 Zuschauern am Uhlenkrug. Die Gäste aus Kleve hielten das Spiel lange Zeit offen. Kurz vor Schluss besorgten Marcello Romano (82.) und Noel Futkeu (84.) per Doppelschlag dann aber die Entscheidung und stellten auf 3:0.

Der VfB 03 Hilden hatte die Chance, mit einem Sieg am TVD Velbert vorbei auf den vierten Platz zu springen. Doch die Partie gegen Abstiegskandidat TuRU Düsseldorf, die sich zunächst um einige Minuten verzögerte, da es im Spiel der zweiten Mannschaft vorab eine längere Behandlungspause gab, begann schleppend. Mit 0:0 ging es in die Pause. Auch nach dem Seitenwechsel fanden die Hildener kein Durchkommen. Somit blieb es beim torlosen Remis und für Hilden bei Tabellenplatz fünf.

Fünf-Tore-Halbzeit in Homberg

Das unterhaltsamste Spiel des Tages bekamen die 123 Zuschauer im PCC-Stadion in Homberg zu sehen. Besonders in der ersten Halbzeit lieferten sich der VfB und der 1. FC Monheim einen packenden Schlagabtausch. Imran Ali brachte die Gäste bereits in der ersten Minute in Führung. Dann wurde es wild. Innerhalb von vier Minuten fielen gleich drei Treffer. Sakaki Ota stellte zunächst auf 1:1 (18.). Im direkten Gegenzug brachte Tim Kosmala die Monheimer wieder in Führung (19.). Clinton Asare erzielte kurz darauf das 2:2 (22.). Und es kam noch besser für Homberg. Georgios Touloupis drehte die Partie noch vor dem Ende einer völlig verrückten ersten Halbzeit zum 3:2 (36./FE.).

Die Halbzeitansprachen beider Trainer dürften sich im Anschluss vor allem an das Defensivverhalten gerichtet haben. Nach dem Seitenwechsel ging es geordneter zu. Ein Treffer sollte aber dennoch fallen. Monheims Kosmala schnürte den Doppelpack zum 3:3. Wirklich hilfreich ist das Ergebnis für keine der beiden Mannschaften. Homberg steckt weiter in der Abstiegszone, Monheim hält Platz neun.

Im Kellerduell trennten sich der MSV Düsseldorf und der SC St. Tönis mit 1:1. In Nettetal gab es derweil eine Nullnummer zwischen Union und dem Cronenberger SC.