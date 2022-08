SSVg Velbert: Das sagt Trainer Pappas nach dem verpatzten Auftakt

Am Freitagabend eröffnete die SSVg Velbert die neue Oberliga-Saison zu Hause gegen den Aufsteiger MSV Düsseldorf. Am Ende stand ein 1:1 Unentschieden zu Buche.

Freitagabend, Flutlicht. Was nach einem schönen Fußballabend klingt, endete für das Team der SSVg Velbert mit einem ersten kleinen Rückschlag. In der Auftaktpartie der neuen Oberliga Niederrhein-Saison spielte der Aufstiegsfavorit nur 1:1 gegen den Oberliga-Neuling MSV Düsseldorf. Ein Ergebnis, mit dem man auf Seiten der Sport- und Spielvereinigung nicht zufrieden war.

Dabei begann die Mannschaft von Trainer Dimitrios Pappas stark. Sie dominierte die Anfangsphase und ging bereits nach knapp einer Viertelstunde durch Robin Hilger in Führung. Auch Velbert-Coach Pappas zeigte sich mit dem größten Teil der ersten Halbzeit zufrieden: „Wir sind die ersten 25 bis 30 Minuten gut ins Spiel gekommen, hatten viele Standards und haben auch viele Chancen kreiert. Wir haben dominant gespielt und waren immer gefährlich, so wie wir es uns vorgestellt haben.“

Doch nach knapp einer halben Stunde fing das Spiel an zu kippen. Die Gäste aus Düsseldorf wurden mutiger und stellten die Hausherren so vor einige Probleme. „Nach und nach haben wir das Spiel irgendwie aus der Hand gegeben“, ärgerte sich Pappas hinterher. Besonders nach dem Seitenwechsel gestaltete sich eine offene Partie und beide Teams begegneten sich auf Augenhöhe. „In der zweiten Halbzeit waren wir nicht mehr so dominant und sind im letzten Drittel auch nicht mehr gefährlich geworden. Wir haben keine Ideen gehabt“, bemängelte der 42-jährige. Und so kam der Schock in der Nachspielzeit, als der eingewechselte Ahmet Gülmez zum 1:1 traf. Pappas kritisierte im Anschluss vor allem die fehlerhafte Zuordnung beim Gegentreffer.





Viel Zeit, um sich zu ärgern, bleibt aber nicht, denn im vollgepackten Kalender der Oberliga Niederrhein steht eine englische Woche an. Die SSVg Velbert ist am Mittwochabend (10. August, 19:30 Uhr) beim Cronenberger SC zu Gast, ehe am darauffolgenden Sonntag (14. August, 15 Uhr) das nächste Heimspiel, diesmal gegen den SV Sonsbeck, ansteht. Der Coach der Velberter zeigt sich jedoch zuversichtlich, was die kommenden Aufgaben angeht: „Wir wollen weiter Gas geben und natürlich auch gewinnen.“