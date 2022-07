FC Kray Springob über Kader, aktuellen Stand und Saisonziel - Zwei weitere Neuzugänge da

Zwei Wochen vor dem Start in die neue Oberligasaison, die für den Essener Oberligisten mit dem Derby beim ETB SW Essen beginnt, kann der FC Kray zwei weitere Neuzugänge vermelden.

Vom Oberliga-Absteiger SF Niederwenigern wechselt der 20-jährige Taraba Kagnassim zum FC Kray. Des Weiteren gesellt sich ein weiterer Torwart zum Team von Trainer Fabian Springob.

Von Stadtnachbar Rot-Weiss Essen kommt Torhüter Lennart Brandes in die KrayArena. Der 19-Jährige, der im Nachwuchsleistungszentrum von Rot-Weiss Essen ausgebildet wurde und für RWE sowohl in der U17-, als auch in der U19-Bundesliga zum Einsatz kam, komplettiert somit das Torwart-Trio, mit dem die Krayer Mannschaft in die kommende Saison gehen wird.

Springob sieht homogenen und starken Kader

17 Neuverpflichtungen stehen bei den Krayern damit nun fest, der ebenfalls neue Trainer Springob zeigt sich glücklich über seinen neuen Kader: „Ich glaube, wir haben es geschafft, einen homogenen Kader zusammenzustellen, auch von der Qualität her. Wir brauchen noch etwas Zeit, um uns kennenzulernen, aber ich bin von der Mannschaft und der Qualität überzeugt. Wir werden den Prozess weiter vorantreiben.“

Die Testspiele der Krayer verliefen indes durchwachsen. Nach der 1:3- Niederlage gegen den Landesligisten Blau-Weiß Mintard und dem 1:1 gegen den Westfalen-Oberligisten TSG Sprockhövel, spielte der FC zuletzt nur 1:1 gegen den Landesligisten SG Unterrath.

Auch Springob weiß, dass sich sein Team noch nicht zu 100 Prozent gefunden hat: „Am ersten Spieltag werden wir noch nicht da sein, wo wir hinkommen müssen. Ich bin überzeugt, dass wir dann ab dem dritten bis vierten Spieltag so weit sind und dann jedem Team wehtun können. Dieser Prozess braucht aber seine Zeit und da müssen wir dann auch geduldig sein, aber vor allem auch die Zeit mit den Jungs bekommen.“

Klassenerhalt als Saisonziel

Rund zwei Wochen sind es noch bis zum Auftaktspiel gegen den Stadtnachbarn ETB SW Essen (Sonntag, 07. August, 15 Uhr). Das Saisonziel des jungen Kray-Trainers mit seinem rundum neuen Team ist klar: „Wir wollen uns so früh wie möglich von den Abstiegsrängen distanzieren und da bin ich guter Dinge, dass wir das frühzeitig schaffen werden. Wir wollen aber auch sehr unangenehm sein und die Initiative in den Spielen ergreifen.“