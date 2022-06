ETB SW Essen: Der Kaderumbau geht mit großem Tempo weiter

Der nächste Neuzugang für den Niederrhein-Oberligisten ETB SW Essen ist da.

Gefühlt ist am Uhlenkurg in der neuen Saison der Oberliga Niederrhein alles anders. Trainer Suat Tokat weg, der Sportliche Leiter Luca Ducree weg und auch in der Mannschaft verändert sich das Gesicht immer mehr.

Viele Abgänge gab es beim ETB SW Essen bereits, auch zahlreiche neue Spieler wurden bereits verpflichtet. Nun ist der nächste Zugang da, wieder bediente sich der ETB in der Stadt.

Offensivspieler aus der Landesliga wechselt zum ETB

Denn Djibil Camara wechselt in den Essener Süden. Der 20-Jährige kommt vom Landesligisten SpVgg Steele 03/09 zum Uhlenkrug, wo er kein Unbekannter ist, denn von der U13 bis zur U17 trug er schon das Trikot der Schwarz-Weißen. Camara spielte bereits als U19-Spieler in der ersten Mannschaft der Steelenser und will nach zwei Jahren Landesliga nun den nächsten Schritt in seiner Entwicklung angehen. In der abgelaufenen Spielzeit kam er auf 15 Einsätze in der Meisterschaft.

Camara, der derzeit eine kaufmännische Ausbildung zum IT-Assistenten absolviert, betont: "Ich freue mich sehr über den Wechsel zum Uhlenkrug, denn ich habe ja auch schon in der Jugend für den ETB gespielt. Ich hoffe, dass der Trainer mir in der kommenden Saison vertraut und ich meine Spielminuten in der Oberliga bekommen werde. Ich werde auf jeden Fall alles in die Waagschale werfen, mein Bestes geben und hoffe, dass ich der Mannschaft dann weiterhelfen kann.“