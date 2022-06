OL NR: TVD Velbert verpflichtet Spieler aus der Regionalliga

Der TVD Velbert hat zwei Spieler für die kommende Saison in der Oberliga Niederrhein verpflichtet. Die Neuen kommen vom VfB Homberg und dem ESC Rellinghausen.

Der TVD Velbert hat gleich zweimal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Vom Regionalliga-Absteiger VfB Homberg wechselt Jan-Niklas Pia zum Dahlbecksbaum. Vom Landesligisten ESC Rellinghausen verstärkt Denzel Oteng-Adjei die Elf von Trainer Marcel Bastians.

Mittelstürmer Pia hatte einst beim MSV Duisburg und Rot-Weiß Oberhausen das Fußballspielen gelernt. Durch seine 28 Tore in der Duisburger A-Jugend wurde Borussia Mönchengladbach auf ihn aufmerksam und verpflichtete ihn für die U23. Dort kam Pia auf sechs Einsätze in der Regionalliga West. Im vergangenen Sommer zog es ihn dann zum Regionalligisten Homberg. Dort kam er in der Hinrunde auf elf Einsätze. Schon beim Testspiel zwischen Homberg und Velbert im vergangenen Sommer fiel er mit zwei Treffern auf. In der Rückrunde musste er letztendlich kürzertreten.

Oteng-Adjei stammt aus der Jugend der Spvg Schonnebeck und lief in den vergangenen zwei Jahren beim Landesligisten ESC Rellinghausen auf. Der gebürtige Essener ist auf der Außenbahn zuhause und habe bei den Beobachtungen, aber auch im Training gute Eindrücke gezeigt. Im A-Jugendalter kam Oteng-Adjei zudem bereits auf 19 Oberliga-Einsätze für Schonnebeck. Mit 20 Spielen in der laufenden Saison gehörte er in Rellinghausen zum Stammpersonal.

„Trainerteam und Sportliche Leitung freuen sich auf zwei tolle Jungs, die unsere Offensive beleben werden“, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung über das Duo. Die beiden sind die ersten Neuzugänge für die kommende Spielzeit. Allerdings steht offenbar der frühere RWE-Publikumsliebling Timo Brauer auf der Wunschliste. Bisher hat der Klub nur zahlreiche Verlängerungen und die Abgänge von Giuseppe Raudino (ESC Rellinghausen), Marcel Lange (BW Mintard), Kai Schwertfeger (Karriereende) und Isa Akyol (Ziel unbekannt) veröffentlicht.