Oberliga Westfalen: Gewissheit im Tabellenkeller - Absteiger stehen so gut wie fest

In der Abstiegsrunde der Oberliga Westfalen stand am Sonntag der vorletzte Spieltag auf dem Programm. Die fünf Absteiger sind nun so gut wie sicher.

Einen Spieltag vor dem Ende der Saison sind die Würfel in der Abstiegsrunde der Oberliga Westfalen gefallen. Erste Abstiegsentscheidungen fielen bereits in den vergangenen Wochen, seit diesem Sonntag stehen alle fünf Teams fest, die den Gang in die Verbandsklasse antreten müssen. Es hat die Hammer SpVg und den RSV Meinerzhagen getroffen. Bitter: Beide Klubs gewannen ihre Spiele, waren allerdings auf passende Ergebnisse der Konkurrenz angewiesen - und die gab es nicht. Meinerzhagen hat zwar noch eine theoretische Chance. Doch es gilt als ziemlich unwahrscheinlich, dass der RSV am kommenden Wochenende drei Punkte und 14 Tore auf Victoria Clarholz aufholen kann. Beim Trio Westfalia Herne, TuS Haltern und Holzwickeder SC herrschte bereits zuvor Gewissheit über den Abstieg. Die SpVgg Vreden, TSG Sprockhövel, Preußen Münster II, SG Finnentrop/Bamenohl, TuS Ennepetal und höchstvermutlich Victoria Clarholz haben derweil das Ticket für eine weitere Saison in der fünften Liga gelöst. Das stand vor Anpfiff teilweise bereits fest. So lief es in der Aufstiegsrunde der Oberliga Westfalen Die Ergebnisse des 10. Spieltags der Abstiegsrunde im Überblick TSG Sprockhövel - Victoria Clarholz 0:0 SpVgg Vreden - TuS Haltern 7:2 SG Finnentrop/Bamenohl - RSV Meinerzhagen 1:3 Preußen Münster II - Holzwickeder SC 4:1 Westfalia Herne - Hammer SpVg 1:2

