Oberliga Westfalen: Wattenscheid 09 bleibt weiter im Aufstiegsrennen

Am 6. Spieltag der Aufstiegsrunde gewann die SG Wattenscheid 09 mit 3:2 beim ASC Dortmund und bleibt somit weiterhin im Rennen um den Regionalliga-Aufstieg.

In der Aufstiegsrunde der Oberliga Westfalen empfing der ASC Dortmund am 6. Spieltag die SG Wattenscheid 09. Viele Wattenscheider Anhänger haben ihre Mannschaft nach Dortmund begleitet und sorgten auf der Sportanlage an der Schwerterstraße für eine außergewöhnliche Atmosphäre. Am Ende gewannen die Gäste mit 3:2 (0:1) und stehen nun wieder mit 52 Punkten auf Platz drei.

Zu Beginn sah es jedoch nicht nach einem Sieg aus, die Wattenscheider verschliefen die Anfangsphase und gerieten in der 10. Minute durch einen Treffer von Maximilian Podehl mit 0:1 in Rückstand.

Wattenscheid-Trainer Christian Britscho kommentierte den schlechten Start seiner Elf: „Dass man gegen so einen Gegner mal eine Schwächephase drin hat, gehört einfach dazu. Der ASC hat eine verdammt gute Mannschaft.“

Edeljoker Lerch bringt Wattenscheid auf die Siegerstraße

Mit dem 1:0 für die Gastgeber ging es auch in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste stärker aus der Kabine, in der 62. Minute staubte Timon Schmitz nach einem Fehler von ASC-Keeper Jan Mißner zum 1:1-Ausgleich ab. Anschließend lieferten sich beide Teams für 20 Minuten einen offenen Schlagabtausch, bis zur 81. Minute. Britscho wechselte seinen Edel-Joker Dennis Lerche ein und wie schon im vergangenen Spiel gegen den SC Paderborn II (2:1), traf der bullige Stoßstürmer nur wenige Sekunden nach seiner Einwechslung zur 2:1-Führung.

ASC Dortmund: Mißner – West, Friedrich, Urban (73. Werlein), Warschewski (86. Weiß), Podehl, Stuhldreier, da Costa Pereira (75. Franke), Münzel (60. Rosenkranz), Horstmann, Rausch SG Wattenscheid 09: Staudt – Sindermann, Schmitz (83. Jakubowski), Lucas (78. Knabe), Casalino, Hönicke (57. Canbulut), Malcherek, Schurig (73. Kaminski), Esser, Yildiz, Yesilova Tore: 1:0 Podehl (10.), 1:1 Schmitz (62.), 2:1 Knabe-Lerche (81.), 3:1 Casalino (83.), 3:2 West (86.)

„Ich habe meine Rübe wieder hingehalten, dass der reingeht, ist einfach super. Wir haben es über die Zeit gebracht, das sind wieder drei wichtige Punkte im Aufstiegskampf“, äußerte sich der 26-Jährige freudetaumelnd nach dem Abpfiff.

Zwei Minuten später erhöhte Felix Casalino auf 3:1. Der ASC markierte in der 86. Minute noch den Anschlusstreffer durch Michael-Marvin West, konnte aber schlussendlich nichts Zählbares mitnehmen.

Kotziampassis: "Die Tore waren alle geschenkt"

ASC-Trainer Antonios Kotziampassis schilderte die Niederlage aus seiner Sicht: „Die Tore waren alle geschenkt. Das erste war ein Torwartfehler, beim zweiten müssen wir die Situation klären und vor dem dritten geht der Innenverteidiger nicht richtig zum Ball. Im Endeffekt hätten wir einen Punkt verdient, aber wir machen hinten einfach zu viele Fehler und sie haben das ausgenutzt.“ Britscho fasste sich kurz: „Wir vorhergesagt, es war heiß, intensiv und eng. Schön, dass es mit dem glücklicheren Ende für uns war.“

Nach der Partie steht der ASC weiterhin mit 42 Punkten auf Platz sechs und muss am kommenden Sonntag auswärts bei Paderborn II ran (22. Mai, 15 Uhr), die Wattenscheider empfangen zeitgleich die Sportfreunde Siegen.