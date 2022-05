Die Hammer SpVg hat in der Abstiegsrunde der Oberliga Westfalen einen wichtigen Dreier gelandet. Gegen die TSG Sprockhövel gab es einen 2:1-Sieg.

Die Hammer SpVg hat vorübergehend die Abstiegsränge der Abstiegsrunde in der Oberliga Westfalen verlassen. Am Freitagabend feierte das Team, das nach der Steven Degelmanns Entlassung von Sportdirektor Holger Wortmann geleitet wird, einen 2:1-Sieg über die Erstplatzierte TSG Sprockhövel.

Dabei waren es die Gäste, die bereits nach neun Minuten durch Dilhan Demir in Führung gingen. Fünf Minuten vor der Pause glich Halil Can Dogan per Handelfmeter aus. Frederik Falk erzielte nach 61. Minuten letztendlich den 2:1-Siegtreffer. Der Platzverweis von Vincent Akrofi Frank Ocansey in der Schlussphase hatte keine Folgen mehr.

Die Hammer SpVg klettert vorerst auf den sicheren sechsten Platz, hat aber nur drei Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge. Darüber hinaus haben die engsten Verfolger SV Victoria Clarholz (zwei) und RSV Meinerzhagen (eins) weniger Spiele absolviert.

Zur Tabelle der Abstiegsrunde der Oberliga Westfalen