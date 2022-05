Früherer BVB-Profi wird U19-Trainer bei Oberligist

Die Hammer Spielvereinigung hat ein prominentes Gesicht für ihren Nachwuchs gewonnen. Ein früherer BVB-Profi ist neuer Trainer der U19.

Es ist ein Wechsel, den der Verein selbst in einer Mitteilung als "großen Wurf" bezeichnet: Die Hammer Spielvereinigung hat Salvatore Gambino als Trainer der U19-Mannschaft verpflichtet. Der ehemalige Fußballprofi, der viele Jahre für Borussia Dortmund spielte, übernimmt ab der kommenden Saison.

"Wir freuen uns, dass wir einen absoluten Fußballfachmann für unsere U19, unser Aushängeschild, gewinnen konnten", wird der Sportliche Leiter Alexis Koumatzidis in der Klubmeldung zitiert. "Als selbst erfolgreicher Jugendspieler wird er seine eigenen Erfahrungen einbringen können und aus einem anderen Blickwinkel seine Trainertätigkeit ausüben können."

Erst vor wenigen Tagen war Gambino als Trainer des TuS Wiescherhöfen zurückgetreten. Beim Landesligisten aus Hamm hatte der 38-Jährige Ende letzten Jahres seine erste Aufgabe als Cheftrainer angetreten. Doch der Verein lag abgeschlagen am Tabellenende und meldete sich daraufhin vorzeitig vom Spielbetrieb ab.

U19 der Hammer SpVg spielt in der Westfalenliga

Zuvor war Gambino als Co-Trainer bei Rot Weiss Ahlen tätig. Der gebürtige Hagener hat jede Menge Erfahrung aus seiner aktiven Zeit vorzuweisen. Er stammt aus dem Nachwuchs von Borussia Dortmund und bestritt bis 2006 45 Bundesliga-Partien für den BVB. Zudem stand Gambino 23 Mal für den 1. FC Köln in der 2. Bundesliga auf dem Rasen. Ende 2021 hatte der gebürtige Hagener seine Laufbahn beim Königsborner SV beendet.

Die Hammer A-Junioren sind in der U19-Westfalenliga unterwegs. Sie stehen derzeit im gesicherten Tabellenmittelfeld und werden auch in der kommenden Saison in der höchsten Verbandsspielklasse unterwegs sein. Mit Gambino kommt Co-Trainer Thomas Rickert. "Wir wollen uns auf Dauer mit der U19 in der Westfalenliga etablieren und auch mal im oberen Tabellendrittel mitspielen", sagt Jugendleiter Robin Berghaus.