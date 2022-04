ETB SW Essen: Wieder kein Sieg - vorerst auch kein Tokat-Comeback

Mit einem späten Elfmeter kam ETB SW Essen zu einem Punkt gegen Ratingen. Trainer Suat Tokat haderte mit der Chancenverwertung.

In der Aufstiegsrunde der Oberliga Niederrhein bleibt ETB Schwarz-Weiß Essen auch nach dem vierten Anlauf ohne Sieg.

Im Stadion am Uhlenkrug sah es am Samstagabend lange nach einer Niederlage aus, doch ein glücklicher Handelfmeter von Bilal Akhal sorgte am Ende für ein 2:2 (1:1)-Remis gegen Germania Ratingen 04/19. "Ob man den Elfmeter zwingend geben muss, weiß ich nicht. An diesem Abend sind wir die Glücklichen, weil er ihn gibt", gab ETB-Trainer Suat Tokat nach Abpfiff zu. So wirklich zufrieden war er aber nicht mit dem späten Punktgewinn.

Dazu war die erste Halbzeit einfach zu stark. "Das perfekte Spiel gibt es natürlich nicht. Aber bis zur 35. Minute haben wir sehr guten Fußball gespielt", blickte Tokat auf eine starke Anfangsphase von den Essenern, bei denen neben dem 1:0 von Kimbakidila einige Chance liegen gelassen wurden. Nach dem 0:4 vergangene Woche gegen Hilden hatte Tokat eine Reaktion gefordert, gut eine halbe Stunde konnte er zufrieden sein. "Eigentlich können wir da zwei oder drei Tore machen", befand der ETB-Coach.

ETB: Lübcke - Sahin, Refai, Maßmann, Akhal - Romano, Neuse (90. Togbedji), Remmo, Reichardt (61. Nguanguata), Cisse (70. Merzagua) - Kimbakidila. Lübcke - Sahin, Refai, Maßmann, Akhal - Romano, Neuse (90. Togbedji), Remmo, Reichardt (61. Nguanguata), Cisse (70. Merzagua) - Kimbakidila. Ratingen: Fenzl - Henrichs (79. Jung), Kubina, Jecksties, Busch - Potzler, Ari, Demircan, Ilbay- Misumi, Benslaiman Benktib (58. Lamidi). Tore: 1:0 Kimbakidila (23.), 1:1 Henrichs (43.), 1:2 Potzler (51.), 2:2 Akhal (89., HE). Gelbe Karten: Romano - Demircan. Schiedsrichter: Marco Lechtenberg. Zuschauer: 208.

Weil die nicht fielen, kam Ratingen zurück und drehte die Partie sogar noch. "Nach diesen guten 35 Minuten haben wir das Fußball spielen eingestellt, waren überhaupt nicht mehr gierig und bissig genug, sind gar nicht in die Zweikämpfe gekommen", kritisierte Tokat den weiteren Auftritt seiner Elf, die jeweils kurz vor und nach dem Seitenwechsel einen Gegentreffer kassierte und so etwas unerwartet einem Rückstand hinterherlief. "Die zweite Halbzeit geht klar an Ratingen. Sie haben vor allem nach der Hälfte einen guten Ball gespielt."

Dass es am Ende trotzdem zu einem Punktgewinn reichte, war dann dem bereits angesprochenen Elfmeterpfiff zu verdanken. Aus dem Spiel wurde ETB viel zu selten gefährlich. "Wir haben nochmal alles versucht, haben aber nichts zwingendes Rausspielen können. Im gesamten geht das Unentschieden nach unserer ersten Halbzeit aber glaube ich in Ordnung."

Zu einem Comeback für Tokat kam es nicht mehr. Der Ex-RWE-Profi stand aufgrund der angespannten Personalsituation als Ersatzspieler auf dem Spielberichtsbogen, wechselte sich allerdings nicht selbst ein. "Für den Fall der Fälle hätte ich spielen können, ich kann ja noch laufen", so der 34-Jährige.

Den nächsten Anlauf auf einen Dreier in der Aufstiegsrunde nehmen die Schwarz-Weißen am kommenden Sonntag (8. Mai). Da empfängt ETB um 15 Uhr die SpVg Schonnebeck im Stadion am Uhlenkrug.