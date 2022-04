ETB SW Essen: Dritter Neuer - zweiter Stammspieler aus Ratingen

Dritter Neuer für den Niederrhein-Oberligisten ETB SW Essen, der aktuell in der Aufstiegsrunde gefordert ist.

Der ETB SW Essen kann sich in Ruhe auf die Planung für die kommende Spielzeit in der Oberliga Niederrhein konzentrieren. Auf der einen Seite haben die Essener die Aufstiegsrunde erreicht, in der haben sie aber keine Chance mehr, irgendwie oben anzugreifen.

Hinter den Kulissen laufen derweil die Planungen für die neue Spielzeit. Und hier hat der Klub aus dem Essener Süden den dritten Zugang präsentieren können. Nach Fatih Özbayrak wechselt dabei mit Pascal Kubina der zweite Stammspieler von Ligakonkurrent Ratingen 04/19 an den Essener Uhlenkrug. Zudem wurde Marc Gotzeina von den Sportfreunden Niederwenigern verpflichtet.

Innenverteidiger Kubina war in der Ratinger Abwehr gesetzt. In der laufenden Spielzeit kam er in der Oberliga Niederrhein auf 22 Einsätze. Kubina wurde in der Jugend beim MSV Duisburg ausgebildet, für die er auch in der A- und B-Jugend-Bundesliga spielte. In dieser Zeit erhielt er auch Einladungen in die polnische U17- und U15-Nationalmannschaft.

„Für mich als Sportler ist es sehr wichtig, immer das Beste aus sich herauszuholen und sich weiterzuentwickeln. Diesbezüglich hatte ich sehr gute Gespräche mit Suat Tokat und danach auch das Gefühl, dass er mir weiterhelfen kann. Sportlich und menschlich passt das auf jeden Fall. Das Ganze fühlt sich sehr gut an und war ausschlaggebend für meinen Wechsel zum ETB. Ich erhoffe mir, dass ich mich nächste Saison sportlich und in meiner Persönlichkeit weiterentwickle. Ich bin zwar gerade erst 23 Jahre alt geworden, denke aber, dass ich der Mannschaft mit meiner Erfahrung helfen und eine wichtige Stütze sein kann. Ich freue mich richtig darauf, ein Teil vom ETB zu werden, weil ich im Ruhrpott aufgewachsen bin und diese ganze Kultur und Mentalität des Ruhrgebiets beim ETB ausleben kann. Wir wollen uns als Mannschaft zusammen weiterentwickeln und einfach eine geile Saison spielen. Wir möchten dem Traditionsverein ETB gerecht werden und einen guten Tabellenplatz erreichen. Ich habe richtig Bock auf die Jungs und ich denke, dass wir auch viel Spaß zusammen haben werden“, betont Kubina.

Luca Ducree, Sportlicher Leiter beim ETB, über seinen dritten externen Neuzugang für die kommende Saison: „Mit Pascal Kubina ist es uns gelungen einen interessanten und fußballerisch gut ausgebildeten Spieler für uns zu gewinnen. Pascal hat in dieser Saison in Ratingen eine hervorragende Entwicklung genommen und ist zum absoluten Stammspieler geworden. Mit knapp 1,90 m bringt er als Innenverteidiger auch ein Gardemaß mit. Wir freuen uns sehr, dass er sich für uns und unser Projekt entschieden hat und zukünftig den Weg mit uns gehen will. Wir sind sehr froh, dass wir ihn beim ETB begrüßen dürfen.“