Am kommenden Wochenende wird der letzte Spieltag der Hinrunde in der Oberliga Niederrhein. Doch was passiert, wenn nicht alle Entscheidungen gefallen sind?

Am kommenden Sonntag ist es so weit: Der letzte Spieltag der Hinrunde in der Oberliga Niederrhein wird ausgetragen. Das ist in dieser Saison so wichtig, weil die Liga im Anschluss in eine Auf- und Abstiegsrunde unterteilt wird. Die Top elf spielen dann den Aufsteiger aus, Die Plätze zwölf bis 23 machen unter sich die sechs Teams aus, die in die Landesliga absteigen müssen. Doch was passiert, wenn am kommenden Wochenende nicht alle Entscheidungen gefallen sind?

Dies ist nämlich durchaus im Bereich des Möglichen. Union Nettetal könnte mit Siegen am Sonntag bei der SSVg Velbert und in den beiden Nachholspielen am kommenden und nächsten Mittwoch gegen Kleve und Bocholt noch bis auf den elften Rang vorrücken. Das mag dem einen oder anderen vielleicht unwahrscheinlich erscheinen, allerdings kann es auch noch passieren, dass am Wochenende ein entscheidendes Spiel wegen Corona-Fällen abgesetzt werden muss.

Fest steht jedenfalls, dass am 3. April die Auf- und Abstiegsrunden begonnen werden. Sollte dann TuRU Düsseldorf zum Beispiel immer noch Elfter, aber für Union Nettetal tabellarisch noch erreichbar sein, wird einem Verein aus den Top zehn ein doppelter Gegner zugeordnet, bis das Nachholspiel in der nächsten Woche ausgetragen wurde. Ähnlich, wie es bei Pokalauslosungen gehandhabt wird, wenn beispielsweise bei der Auslosung des Viertelfinals eine Achtelfinalpartie noch nicht ausgetragen wurde.

Unklar ist dann nur noch, wo dieses Spiel dann ausgetragen wird. Die Spielstätte richtet sich dann danach, wo der betroffene Verein gegen den qualifizierten Verein in der Hinrunde gespielt hat.