1. FC Bocholt: Corona-Alarm - auch Pokalspiel gegen den MSV verlegt

Die Corona-Zahlen steigen, nun hat es den 1. FC Bocholt erwischt. Die kommenden Spiele wurden bereits abgesagt.

Nach dem Pokalsieg gegen den 1. FC Kleve hat der 1. FC Bocholt unter der Woche das Viertelfinale im Niederrheinpokal erreicht. [url]Die Freude war riesig[/url=https://www.reviersport.de/pokal/niederrheinpokal/a551825---nr-pokal-bocholt-setzt-durch-jetzt-wartet-msv.html], denn nun steht im Viertelfinale das Duell gegen den Drittligisten MSV Duisburg an.

Doch die Begegnung muss verlegt werden, genau wie die Partie gegen Union Nettetal in der Oberliga Niederrhein, die am Samstag hätte stattfinden sollen.

Grund hierfür sind mindestens ein halbes Dutzend Corona-Fälle in der Mannschaft des 1. FC Bocholt - auch Cheftrainer Jan Winking hat das Virus erwischt. Die Partie des Zweiten der Oberliga Niederrhein wird gegen Nettetal aufgrund des engen Spielplans - die Aufstiegsrunde beginnt bereits am 3. April - am 30. März, 19.30 Uhr in Nettetal nachgeholt. Bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Auch für das Pokalspiel gegen den MSV gibt es bereits einen Nachholtermin. Am 6. April soll die Begegnung um 19.30 Uhr angepfiffen werden. Der Austragungsort des Pokalspiels ist noch offen, der 1. FC Bocholt arbeitet mit den zuständigen Behörden unter Hochdruck daran, die Begegnung in der heimischen Gigaset-Arena am Hünting stattfinden lassen zu können. Eine Entscheidung hierzu soll in der kommenden Woche fallen.