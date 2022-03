OL NR: TVD Velbert will sich ambitionierte Ziele setzen

Der TVD Velbert hat das Pokalaus gegen den FC Kray abgehakt und marschiert weiter durch die Oberliga Niederrhein. Trainer Bastians wünscht sich noch mehr Tore.

Es läuft einfach in der Oberliga Niederrhein für den TVD Velbert. Aus den letzten vier Ligaspielen holte der TVD zehn Punkte mit insgesamt 7:0 Toren. „Wir sind in guter Form. Top-Form ist immer relativ“, schmunzelt Trainer Marcel Bastians. „Ich wünsche mir ein paar mehr Tore. Insgesamt macht es einfach sehr viel Spaß, der Mannschaft momentan zuzusehen.“

Ein Makel bleibt die 1:3-Pokalniederlage vor einer Woche gegen den FC Kray. „Ich neige dazu, sowas länger mitzunehmen. Gerade wenn man sieht, dass als nächstes der Wuppertaler SV gekommen wäre und wir mit einer konzentrierteren Leistung auch hätten gewinnen können“, sagt Bastians, der das Spiel aber inzwischen „abgehakt“ hat.

Als Reaktion auf das Pokalaus besiegte der TVD Velbert den TV Jahn Hiesfeld am Sonntag mit 4:0. Schon nach 30 Minuten führte Velbert mit 3:0. „Hiesfeld war eigentlich gut im Spiel. Doch wir haben unsere Chancen direkt genutzt, so wie ich mir das wünsche“, erklärt Bastians. Er sah „eine höhere Konzentration als gegen Kray. Insgesamt war das schon verdient.“

Das Team muss „wieder zu Kräften“ kommen

Den TVD-Spielern war am Sonntag aber durchaus anzumerken, dass sie unter der Woche im Pokal ran mussten. Deshalb freut sich Bastians, dass „wir eine ganz normale Trainingswoche haben und wieder zu Kräften kommen können. Die Regeneration ist sehr wichtig.“

Wieder einmal kassierte der TVD in der Liga kein Gegentor. „Unsere letzte Reihe steht sehr gut und das Vertrauen ist da. Dazu haben wir aktuell einen sehr gut aufgelegten Torwart“, spielt der Trainer auf Robin Offhaus an.

Zielkorrektur beim TVD?

Mit dem Sieg gegen den TV Jahn Hiesfeld ist die Aufstiegsrunde für den TVD Velbert nun auch rechnerisch klar. Sie liegen auf Rang sechs. Vor dem Restart war die Aufstiegsrunde das Ziel. Muss dies nun korrigiert werden? „Wir werden uns jetzt mal zusammensetzen und die weitere Strategie besprechen“, meint der 39-Jährige.

Zwei Spiele stehen noch aus, ehe die Aufstiegsrunde startet. „Die beiden Spiele wollen wir erfolgreich gestalten und mindestens vier Punkte holen“, erklärt Bastians, der sich dann doch noch ein Ziel entlocken lässt: „Baumberg auf Platz fünf ist punktgleich mit uns, das sollte möglich sein. Kleve ist Vierter und ein paar Punkte voraus, aber man soll sich ja ambitionierte Ziele setzen.“

Am Sonntag um 15 Uhr steht aber erstmal noch ein schweres Auswärtsspiel an: Der TVD muss am Schetters Busch gegen Schonnebeck antreten. Die Spvg kämpft noch um die Aufstiegsrunde und wird laut Bastians „richtig Gas geben. Das wird eine harte Aufgabe.“ Der TVD-Coach legt im Training wert auf Ballkontrolle und sicheres Passspiel und hofft, dies auch am Sonntag auf dem Platz zu sehen: „Wir brauchen kontrolliere Ballbesitzphasen und müssen zügig nach vorne spielen.“