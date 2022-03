Oberliga Westfalen: Diese Teams kämpfen noch um die Aufstiegsrunde

Die Oberliga Westfalen wird dieses Jahr nach 22 Spieltagen in Aufstiegs- und Abstiegsrunde geteilt. Viele Teams kämpfen noch um einen Platz in der oberen Hälfte.

In der Oberliga Westfalen geht es für die Teams jetzt in den Endspurt, es sind nur noch wenige Partien zu absolvieren. Danach wird die Liga in Aufstiegs- und Abstiegsrunde unterteilt. Der letzte Platz, der noch für die Aufstiegsrunde qualifiziert, ist Platz zehn. Dementsprechend werden viele Teams, die derzeit noch in der unteren Tabellenhälfte stehen, alles in die Waagschale werfen, um noch den begehrten Platz zu ergattern.

Denn auch wenn es für diese Mannschaften wohl kaum um den Aufstieg gehen wird, ist eine Teilnahme an der Abstiegsrunde sehr gefährlich. Es steigen mindestens die fünf Letztplatzierten ab. Und zum derzeitigen Zeitpunkt ist die untere Hälfte der Tabelle, abgesehen vom letzten Platz, noch ziemlich eng beieinander.

RevierSport hat eine Übersicht der Vereine, die noch um einen Platz in der Aufstiegsrunde kämpfen, zusammengestellt.

FC Eintracht Rheine

Tabellenplatz: Zehn (16 Spiele, 25 Punkte) Restprogramm: TuS Haltern (A), SpVgg Vreden (A), TuS Erndtebrück (H), SC Preußen Münster II (A). Spiele gegen Top-Sechs Teams: Null

Stand jetzt ist die Eintracht für die Aufstiegsrunde qualifiziert. Mit Ausnahme von Erndtebrück müssen die Münsterländer nur gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte ran. Mit sechs weiteren Punkten sollte für den aktuell Zehntplatzierten in puncto Aufstiegsrunde nichts mehr anbrennen.

TSG Sprockhövel

Tabellenplatz: Elf (15 Spiele, 20 Punkte) Restprogramm: FC Gütersloh (A), Sportfreunde Siegen (A), TuS Haltern am See (H), SpVgg Vreden (H), TuS Erndtebrück (A). Spiele gegen Top-Sechs Teams: Eins

Die TSG hat in diesem Jahr erst ein Meisterschaftsspiel bestritten und derzeit die wenigsten Spiele der Liga absolviert. Mit fünf ausstehenden Partien hat die Mannschaft von Andrius Balaika noch genügend Möglichkeiten, Punkte für die Aufstiegsrunde zu holen. Allerdings warten auf die Sprockhöveler keine einfachen Aufgaben, mit Gütersloh, Siegen und Erndtebrück hat man gleich drei Auswärtsspiele bei Teams aus der oberen Tabellenhälfte vor der Brust.

SG Finnentrop-Bamenohl

Tabellenplatz: Zwölf (17 Spiele, 19 Punkte) Restprogramm: SV Westfalia Rhynern (A), Holzwickeder SC (H), ASC 09 Dortmund (A). Spiele gegen Top-Sechs Teams: Zwei

Das Team aus dem Sauerland hat in diesem Jahr beide Ligaspiele gegen die direkten Konkurrenten Westfalia Herne und Meinerzhagen für sich entschieden. Nun erwartet die SG ein straffes Programm, Auswärtsspiele bei Westfalia Rhynern und dem ASC Dortmund bedeuten Duelle gegen Teams aus den Top-Sechs der Tabelle. Um noch in die Aufstiegsrunde zu kommen, müssen die Sauerländer mindestens sechs Punkte aus drei Spielen holen.

SC Preußen Münster II

Tabellenplatz: 13 (17 Spiele, 19 Punkte) Restprogramm: SV Schermbeck (H), SG Wattenscheid 09 (A), FC Eintracht Rheine (H). Spiele gegen Top-Sechs Teams: Eins

Die Zweitvertretung der Regionalliga-Spitzenmannschaft hat ihr letztes Oberliga-Spiel gegen den Konkurrenten TuS Ennepetal verloren. In den kommenden drei Partien warten auf die Adlerträger allesamt Teams aus der oberen Tabellenhälfte. Es wird also alles andere als eine leichte Aufgabe für die Elf von Kieran Schulze-Marmeling, doch noch in die Aufstiegsrunde zu kommen.

TuS Ennepetal

Tabellenplatz: 14 (17 Spiele, 19 Punkte) Restprogramm: SC Paderborn II (A), RSV Meinerzhagen (H), SC Westfalia Herne (A). Spiele gegen Top-Sechs Teams: Eins

Die Bilanz des TuS in diesem Jahr lautet: drei Punkte aus drei Spielen. Als nächstes geht es zur U21-Spitzenmannschaft des SC Paderborn und danach gegen die beiden Letztplatzierten. Der TuS muss in den letzten beiden Spielen sechs Punkte holen, um zumindest noch theoretische Chancen auf den zehnten Platz zu haben.

SpVgg Vreden

Tabellenplatz: 15 (16 Spiele, 19 Punkte) Restprogramm: Hammer SpVg (H), FC Eintracht Rheine (H), Sportfreunde Siegen (A), TSG Sprockhövel (A). Spiele gegen Top-Sechs Teams: Null

Die SpVgg hat in diesem Jahr noch überhaupt kein Meisterschaftsspiel bestritten und könnte im Endspurt der Saison das Feld von hinten aufrollen. Mit der Hammer SpVg, Eintracht Rheine und der TSG Sprockhövel warten noch drei Duelle gegen direkte Konkurrenten um den begehrten zehnten Platz.