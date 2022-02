Westfalen: Oberligist verpflichtet Landesliga-Kapitän

So langsam bereiten die Klubs ihre Kader für die neue Saison vor. So auch der TuS Erndtebrück, der einen Landesliga-Kapitän für die Saison 2022/2023 unter Vertrag nimmt.

Der westfälische Oberligist TuS Erndtebrück hat Jan-Michael Moses vom TSV Weißtal verpflichtet.

Der 23-Jährige kann in den bisherigen 15 Ligaspielen elf Tore und drei Assists vorweisen und trägt somit einen großen Anteil an der gefestigten Mittelfeld-Position der Siegerländer in der Landesliga Staffel 2.

Moses geht somit den selben Weg wie unser Stürmer Lars Schardt, der im Sommer 2020 vom damaligen Bezirksliga-Meister an den Pulverwald wechselte und mittlerweile im Sturmzentrum kaum noch wegzudenken ist.