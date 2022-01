Testspiel-Übersicht: Wattenscheid siegt dank Hattrick, ETB souverän

Auch am Sonntag rollte der Ball im Amateurbereich bei zahlreichen Testspielen wieder. Das sind die Ergebnisse:

SpVgg Herne Horsthausen – SG Wattenscheid 09 1:4

Auf dem Papier steht für die SG Wattenscheid am Ende ein souveräner 4:1-Erfolg im ersten Testspiel des neuen Jahres gegen die SpVgg Herne Horsthausen. Es hat bis zur 84. Minute gedauert, bis die SGW in Führung ging. Dann schlug allerdings die große Stunde des Emre Yesilova. Mit einem lupenreinen Hattrick (84./86./90.), sicherte er den Sieg. Das zwischenzeitliche 1:0 erzielte Felix Casalino (18.).

ETB Schwarz- Weiss Essen -SpVgg Vreden 5:0

Schwarz-Weiss Essen ist mit einem beindruckenden 5:0-Erfolg gegen die SpVgg Vreden, Zwölfter in der Oberliga Westfalen, in die Vorbereitung gestartet. Mohamed Cisse (27./80.) und Ismael Remmo (47./52.) trafen jeweils doppelt. Emre Kilav besorgte in der 87. Minute den Endstand.

Cronenberger SC – TuS Ennepetal 3:0

Auch beim Cronenberger SC gegen die TuS Ennepetal entschied die Mannschaft aus der Oberliga Niederrhein das Spiel für sich. Die abstiegsbedrohten Cronenberger tankten beim 14. der Parallelstaffel etwas Selbstvertrauen. Tobias Orth (3.), Ferat Sari (31.) und Ilyas Völpel (68.) trafen zum 3:0-Endstand

Borussia Mönchengladbach II – FC Remscheid 2:1

Deutlich schwerer tat sich die Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach gegen Landesligist FC Remscheid. Der Regionalligist geriet bereits nach vier Minuten durch einen 40-Meter-Kracher von Ahmed Al Khalil in Rückstand. Die Röntgenstädter brachten die Führung sogar in die Pause. Im zweiten Durchgang setzte sich die zwei Klassen höhere Mannschaft dann aber doch durch und drehte das Spiel (51./71.)

Auch auf anderen Plätzen wurden an diesem Sonntag jede Menge Tore geschossen. Beim Duell zwischen Landesligist VfL Tönisberg und CSV Marathon Krefeld aus der Kreisliga A fielen gleich elf Treffer. A-Ligist Essener SC Preußen gelang ein echter Kantersieg über Bezirksligist TuSpo Saarn. Auch zwischen Phönix Essen und der TGD Essen-West klingelte es gleich zehn Mal.

Die Ergebnisse im Überblick:

Spvg Schonnebeck - Rot-Weiß Oberhausen U19: 2:1

ESC Preußen – TuSpo Saarn 7:3

Phönix Essen - TGD Essen- West 4:6

VfL Tönisberg – CSV Marathon 8:3

FC Altenbochum -Rüdinghausen 1:2

FC Bocholt II – VfL Ramsdorf 2:3

RW Stiepel – CSV Bochum 3:3

SSVg Velbert II – SV Duissern 4:0

FC Pesch - HSV Langenfeld 5:1

