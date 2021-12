OL NR: 1. FC Kleve befindet sich dem Weg in die Aufstiegsrunde

Der 1. FC Kleve steht kurz vor der Qualifikation für die Aufstiegsrunde der Oberliga Niederrhein. Wir haben uns mit Trainer Umut Akpinar über die bisherige Serie unterhalten.

Umut Akpinar über…

… den bis zur Winterpause absolvierten Teil der Saison in der Oberliga Niederrhein:

Wir sind mit der Hinrunde sehr zufrieden, auch wenn wir anfangs ein paar Verletzungsprobleme hatten. Wir sind gut durch die Saison gekommen und sind guter Dinge, auch einen Platz unter den ersten elf Teams zu erreichen. Das ist aber erst sicher, wenn wir komplett durch sind. Es sieht aber ganz gut aus. Ein paar Pünktchen fehlen noch.

… personelle Veränderungen in der Winterpause:

Ich denke, dass wir nichts abgeben und auch nichts holen werden. Luca Plum fehlt uns seit dem 2. Spieltag, als er sich das Schienbein angebrochen hatte. Er kommt nun zurück. Ansonsten sind wir mit dem Kader sehr zufrieden. Wir halten aber Augen und Ohren offen, aber in Richtung Neuverpflichtungen wird voraussichtlich nichts passieren. Unabhängig von Platz vier würden wir aber nur etwas machen, wenn es auch in Verbindung für die nächste Saison passt. Wir sind nicht gezwungen etwas zu tun.

… die Ziele für 2022:

In erster Linie wünschen wir uns Gesundheit, das ist in der aktuellen Situation das wichtigste. Ich hoffe, dass wir weiterspielen können, wovon ich aber ausgehe. Dann kommt das Sportliche: Wir wollen in den restlichen fünf Spielen die Aufstiegsrunde eintüten. Sollten wir das geschafft haben, werden wir uns über neue Ziele für die Runde zusammensetzen. Das sehen wir dann.

… die Vorbereitung:

Wir fangen am 18. Januar wieder an. Geplant sind dann Spiele gegen die U19 von Schalke, den SV Schermbeck, Fichte Lintfort, den VfL Rhede und den SV Rindern.