Oberliga Niederrhein: Velbert hat einen neuen Trainer gefunden

Der TVD Velbert hat sich vor wenigen Tagen von Marc Bach getrennt. Der neue Trainer ist bereits gefunden.

Marcel Bastians wird neuer Trainer beim TVD Velbert. Bastians hatte erst vor wenigen Tagen Velberts Liga-Konkurrent SC Düsseldorf-West verlassen - RS berichtete.





Ihm zur Seite wird als Co-Trainer Markus Braasch (52) stehen, der zuletzt vier Jahre als Jugendkoordinator inklusive U23 bei der SSVg Velbert 02 eingesetzt war und in Velbert somit kein Unbekannter ist. "Marcel und Markus haben uns in den persönlichen Gesprächen fachlich, inhaltlich, aber auch menschlich sehr überzeugt und passen so ideal in unser Profil. Wichtig ist auch, dass beide die Oberliga Niederrhein bereits kennen. Dustin Paczulla (27) komplettiert natürlich weiterhin als lizensierter Torwartttrainer das Trainerteam", heißt es in einer Pressemitteilung des TVD.