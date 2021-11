Oberliga Niederrhein: Siebter Trainerwechsel ist perfekt

In der Oberliga Niederrhein gibt es den nächsten Trainerwechsel.

Nach Ex-Profi Bekim Kastrati (St. Teutonia Tönis), dessen Nachfolger mittlerweile Josef Cherfi ist, Muhammet Isiktas (FSV Duisburg), der von Bartosz Maslon ersetzt wird, Julian Berg (Sterkrade-Nord), Damian Apfeld (der beim FC Kray Nachfolger von Christian Mikolajczak wurde), Erdogan Karaca (1. FC Mönchengladbach), Axel Kilz (Cronenberger SC) gibt es nun schon den siebten Trainerwechsel in der Oberliga Niederrhein. Und das nach dem elften Spieltag.

Diesmal trat der Trainer des SC Düsseldorf-West, Marcel Bastians, von seinem Amt zurück. Gegenüber FuPa betont Bastians: „Die Entscheidung ist mir sehr schwergefallen. Ich hatte immer mal wieder das Gefühl, dass im Verein nicht immer mit dem gleichen Engagement an den gleichen Zielen gearbeitet wird, so wie ich mir das vorstelle. Ich musste mich um viele Aufgaben um den eigentlichen Trainerjob drumherum kümmern und konnte mich deshalb nicht mehr so auf die sportlichen Aufgaben konzentrieren, wie ich es mir gewünscht hätte. Ich glaube weiterhin an die Mannschaft. Ich glaube, dass die Jungs den Klassenerhalt schaffen können."

Am letzten Wochenende verlor der SC das wichtige Heimspiel gegen das Kellerkind FSV Duisburg mit 0:1, in der Tabelle steht der Klub auf Rang 18. Aus elf Partien gab es nur zwei Siege.

Interimsweise soll Co-Trainer Martin Wagner die Mannschaft trainieren. Auch gegen den VfB Hilden am Freitag, sollte bis dahin kein neuer Coach gefunden worden sein.