Der FC Kray und Trainer Sebastian Amendt gehen getrennte Wege. Das teilte der Landesligist aus Essen am Karfreitag mit.

Für den FC Kray hat es auch im Stadtderby gegen die SG Schönebeck am Mittwochabend nicht zu einem Sieg gereicht. Beim Aufsteiger kamen die Essener nicht über ein 1:1 hinaus. Für die Verantwortlichen war es offenbar eine Enttäuschung zu viel: Sie haben sich von Trainer Sebastian Amendt getrennt, das teilte der Klub aus der Landesliga Niederrhein 2 am Freitagnachmittag mit.

Vereinsangaben zufolge sei das Ende der Zeit des 40-Jährigen an der Buderusstraße einvernehmlich beschlossen worden. "Grundlage für diese Entscheidung war eine übereinstimmende Analyse und Meinung, dass die Mannschaft in der aktuellen Situation eine Veränderung benötigt", heißt es vom FCK. "Gerade auch mit Blick auf den weiteren Saisonverlauf und die Vorbereitungen auf die kommende Saison, wurden so nun frühzeitig die Weichen gestellt."

Klar ist, dass die eigentlich ambitionierten Krayer ihren Erwartungen seit dem Jahresstart hinterherlaufen. In acht Spielen holten sie nur einen Sieg und rutschten dadurch auf den elften Tabellenplatz ab. In akuter Abstiegsgefahr befinden sich die Essener zwar nicht. Doch rechnerisch ist der Klassenerhalt noch nicht sicher.

Und so geht mit Amendt nun der Trainer, der vor knapp einem Jahr übernommen hatte und deutlich länger im Verein blieb als seine Vorgänger in der jüngeren Vergangenheit. Der gebürtige Bocholter kam in der Endphase der Vorsaison, als der Abstieg aus der Oberliga Niederrhein bereits eine klare Sache war.

Im Sommer leitete er den Neuanfang mit ein. Nach einem vielversprechenden Saisonstart gelang es Amendt allerdings nicht, Konstanz in die Ergebniskurve seines Teams zu bekommen. Nun verlässt er Kray wieder.

Wer die Nachfolge Amendts antritt, ist noch nicht klar. Darüber möchte die sportliche Leitung des früheren Regionalligisten in den kommenden Wochen entscheiden. Das nächste Pflichtspiel steht in einer Woche an. Dann kommt die SpVgg Steele zum Derby (19 Uhr).