Der ESC Rellinghausen durfte noch vor zwei Wochen vom Aufstieg in die Oberliga träumen. Doch dieser Traum dürfte nun geplatzt sein.

Sascha Behnke, Trainer des ESC Rellinghausen, meinte vor rund zwei Wochen nach sieben Siegen in Folge zum Thema möglicher Oberliga-Aufstieg: "Meine Jungs sollen träumen. Dafür ist der Fußball da. Beim Lotto darfst du schließlich ja auch auf den großen Gewinn hoffen, ohne dass man völlig herumspinnt. Es ist aber nicht so, dass wir mit Tiki-Taka-Fußball à la Pep Guardiola die Liga aktuell auseinander nehmen. Es läuft bei uns einfach vieles richtig momentan."

Zwei Wochen und zwei Niederlagen später dürften die Träume keine mehr sein. Denn Behnke wusste schon genau, wovon er spricht als er sagte "es läuft bei uns einfach vieles richtig momentan". Das Glück war auch auf Seiten des ESC. Zuletzt aber eben nicht mehr.

Nach der 0:3-Pleite im Essener Derby gegen die SG Schönebeck, kassierte der ESC Rellinghausen am Freitagabend - 16. März 2024 - die nächste Pleite in einem Lokalduell.

Auch im Duell bei der SpVgg Steele 03/09 setzte es eine 2:3-Niederlage. Timo Nickel (3.), Louis Smeilus (51.) und Fabian Handke (90.) trafen für Steele, Simon Neuse (61.) und Berkan Eken (62.) waren für Rellinghausen erfolgreich. Der ESC liegt jetzt mit einem absolvierten Spiel mehr als die Konkurrenz acht Punkte hinter einem Aufstiegsrang zurück. Steele eroberte durch den Derbysieg vorerst den 15. Rang - einen Relegationsplatz im Kampf um den Klassenerhalt.

ESC Rellinghausen: 16 Zusagen für die neue Spielzeit

Während die Steelenser sich noch lange nicht sicher sein können, in welcher Liga sie in der Saison 2024/2025 spielen werden, kann Rellinghausen in Ruhe die nächste Landesliga-Spielzeit planen.

Gesagt, getan: Denn mit Aaron Oteng-Appiah, Malik Tchalawou, Eray Ciplak, Julian Gaulke, Luca Krämer, Zaven Varjabetyan, Julian Haase, Nico Beckmann, Tom Holz, Berkan Eken, Erik May, Leon Lieske, Patrick Hollenbeck, Dominik Huxholt, Niklas Piljic und Simon Neuse haben 16 Spieler ihre Zusage für ein weiteres Jahr am Krausen Bäumchen in Essen-Rellinghausen gegeben.