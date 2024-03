Ausgerechnet in einem Derby gegen einen Abstiegskandidaten endete die Zehn-Spiele-Serie des ESC Rellinghausen.

Der ESC Rellinghausen entwickelte sich in den letzten Wochen zu einem Aufstiegsaspiranten. Drei Unentschieden und sieben Siege: So lautete die jüngste Serie der Essener in der Landesliga Niederrhein Staffel 1. Die letzte Pleite datierte vom 29. Oktober 2023 - 0:1 bei den Sportfreunden Niederwenigern.

Doch der Erfolgslauf ist vorbei. Am Sonntag, 10. März unterlag der ESC Rellinghausen nach zehn Spielen in Folge ohne Niederlage der SG Schönebeck mit 3:0. Ausgerechnet ein Abstiegskandidat beendet den furiosen Lauf der Mannschaft von ESC-Trainer Sascha Behnke.

Die Schönebecker waren natürlich stolz nach dem Auswärtssieg am Krausen Bäumchen. Sie hatten ihrerseits acht Begegnungen in Folge nicht gewinnen können. Zuletzt siegte man aber mit 4:0 gegen den SV Hönnepel-Niedermörmter.

Trainer Fabian Holzmann, der gemeinsam mit Mark Gaede und Tim Lausch das SGS-Team in Abwesenheit von Olaf Rehmann coachte, lobte seine Jungs für eine äußerst geschlossene Mannschaftsleitung, die für ihn die Basis des Erfolgs waren: "Wir waren 90 Minuten körperlich und auch vom Kopf her zu einhundert Prozent auf dem Platz. Uns war klar, dass wir Rellinghausen keine Räume für ihre schnelles Spiel geben durften. Das haben wir über die gesamte Spielzeit dann auch sehr gut umgesetzt. Auf der anderen Seite waren wir bei unseren Vorstößen immer wieder sehr gefährlich und nutzten zwei Kopfbälle nach Standards durch Anel Corovic und Simon Kreisköther sowie einem Flachschuss von Erion Abazi zum 3:0-Endstand. Das war einfach eine Top-Leistung."

Der Lohn für Schönebeck: Platz 15! Das würde aktuell ein Relegationsspiel zum Verbleib in der Landesliga bedeuten. Der Klassenerhalt ist schließlich das erklärte Saisonziel an der Ardelhütte.

Rellinghausen liegt nach der Niederlage nun neun Punkte hinter Platz eins und acht Zähler hinter Rang zwei zurück.