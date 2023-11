Landesliga Niederrhein: Rellinghausen will sieglosem Schlusslicht den ersten Erfolg nicht gönnen

Der ESC Rellinghausen macht in der Landesliga Niederrhein 2 kleine Schritte in Richtung Klassenerhalt. Nur eine der letzten acht Partien hat das Team von Sascha Behnke verloren.

Der ESC Rellinghausen hält sich in der Landesliga Niederrhein 2 gerade noch über den Strich. Nach 17 Spieltagen steht die Mannschaft von Trainer Sascha Behnke auf Rang 13, punktgleich mit dem Relegationsplatz. Der direkte Abstiegsplatz liegt nur zwei Zähler dahinter.

Mit Blick auf den bisherigen Saisonverlauf sagt der 44-jährige Trainer: “Wir haben die erste Hälfte der Hinrunde verschlafen. Das kam aber auch nicht ganz unerwartet. Wir haben viele neue und junge Spieler, die sich in der Liga erstmal zurechtfinden mussten. Wir sind mit der Punktausbeutung nicht ganz zufrieden.”

In der letzten Saison sind die Essener dem Abstieg knapp entkommen. Aktuell hat der ESC Rellinghausen wieder einen Lauf: In den letzten acht Ligapartien musste sich der ESC nur einmal geschlagen geben. “Wir müssen an die Leistung der letzten Spiele anknüpfen und nochmal alles geben”, weiß Behnke.

Das Team von Behnke klettert also langsam aber sicher nach oben. Das merke man auch in der Kabine: “Die Stimmung in der Mannschaft ist gut. Wir haben nicht den krassen Druck aus dem letzten Jahr. Da standen wir ja noch weiter unten drin. Wir sind entspannt und das merkt man auch im Team.”

Am kommenden Samstag (16 Uhr) können die Rellinghäuser ihren Abstand nach unten vergrößern. Es wartet ein Kellerduell auf die Essener Mannschaft. Der ESC Rellinghausen ist beim Tabellenletzten, dem SV Hönnepel-Niedermörmter, zu Gast.

Behnke erwartet aufgrund des vielen Regen einen angeschlagenen Rasen: “Das Wetter der letzten Tage wird sicherlich auf dem Platz zu spüren sein. Das wird nicht einfach werden und wird ein intensives Duell. Wir müssen defensiv einiges umstellen, aber wir fahren dahin, um zu gewinnen.”

Das Schlusslicht aus der Landesliga konnte in 17 Ligapartien erst zwei Zähler holen. Das soll auch nach dem Spieltag so bleiben, sagt der ESC-Coach: “Wir wollen nicht die erste Mannschaft sein, die gegen den SV Hönnepel-Niedermörmter verliert und auch nicht eines der Teams, die sich mit einem Unentschieden trennen.”