Landesliga: Schützenfeste en masse - der SV Biemenhorst sorgt weiter für Furore

Die Landesliga 2 Niederrhein liefert in dieser Saison ordentlich Spektakel. Vor allem der SV Biemenhorst scheint richtig Spaß am Fußball spielen zu haben.

In der Landesliga Gruppe 2 am Niederrhein ist es mittlerweile kein Geheimnis mehr, dass die Torhüter das ein oder andere Mal pro Spiel hinter sich greifen müssen. Die Offensivreihen wirbeln in jeder Partie.

Der SV Biemenhorst, erst in dieser Saison in die Landesliga aufgestiegen, scheint vorne richtig Laune am Kicken zu haben und sorgt für Furore - gefühlt Woche für Woche.

16 Spieltage gespielt, 58 Tore erzielt und unterm Strich steht Platz drei. Der SV Biemenhorst stellt mit gutem Abstand (Scherpenberg erzielte bislang 47 Tore, Anm. d. Red.) die beste Offensive der Liga und scheint von Spiel zu Spiel nur torgefährlicher zu werden.

Erst am letzten Freitag, den 10. November, musste der SV Hönnepel-Niedermörmter dies schmerzlich am eigenen Leibe erfahren. Biemenhorst gewann 6:2 und blieb damit vorerst Dritter mit nur zwei Punkten Abstand auf den Erstplatzierten, die Sportfreunde Niederwenigern.

Der Biemenhorster Coach, Javier Garcia Dinis, weiß seine Mannschaft ganz genau einzuschätzen: „Wir in Biemenhorst sind an aller erster Stelle sehr erfreut über unsere Entwicklung in den vergangenen Jahren. Uns hatte vor dem Start keiner so richtig auf dem Zettel. Wir haben eine junge Truppe, die einen enormen Offensivdrang auf jeder Position besitzt und daher läuft es vorne hervorragend. Es ist unsere Philosophie nach vorne spielen zu wollen. Die Kehrseite dieser Medaille ist dann eben auch, dass wir hinten gerne mal viele Gegentore schlucken müssen.“

„Der Blick geht in erster Linie nach unten und nicht nach oben. Ganz nach dem Motto: Alles kann, nichts muss.“ Javier Garcia Dinis

Mit solch einer Wucht im vorderen Drittel stellt sich die Frage, ob dieses Jahr der Aufstieg für den Spielverein zum Thema werden könnte. Garcia Dinis möchte in solchen Sphären erst einmal gar nicht denken: „Wir wollten diese Landesliga-Saison als Abenteuer sehen und das tun wir gerade mit aller Bescheidenheit, die wir mitbringen. Der Blick geht in erster Linie nach unten und nicht nach oben. Ganz nach dem Motto: Alles kann, nichts muss! Uns ist bewusst, wie schnell sich die Lage in dieser Liga ändern kann. Daher ist es umso spannender, wie die Saison aktuell verläuft.“

Wer sich also nach Spektakel und einer Menge Tore sehnt, weiß wohin der Weg am Wochenende führen sollte. Der Spielverein Biemenhorst aus Bocholt gastiert am Sonntag (19. November, 14.30 Uhr) beim Essener Sportclub Rellinghausen und wird versuchen auch dort ihre PS auf den Rasen zu bringen.