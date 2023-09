VfB Frohnhausen: "Wir bezahlen noch viel Lehrgeld, sind aber auf einem guten Weg"

Der VfB Frohnhausen blickt nach sieben Spielen auf sieben Punkte zurück. Eine Bilanz, mit der Trainer Issam Said durchaus leben kann. Warum? Das erklärt er.

Issam Said, Trainer des VfB Frohnhausen, ist dafür bekannt, dass er gerne nach Niederlagen den Finger in die Wunde legt und Klartext spricht. Nicht aber in diesem Fall.

Am vergangenen Wochenende unterlagen die Essener gegen die Sportfreunde Lowick mit 1:2 und Said verteilte lieber Lob statt Tadel.

"Ich kann es eigentlich kurz machen: Wir spielen gut, schießen aber zu wenig Tore und belohnen uns nicht. Wir bezahlen aktuell noch viel Lehrgeld und sind etwas grün hinter den Ohren. Aber wir sind auf dem richtigen Weg", erklärt Said.

Der Grund liegt auf der Hand: Said hatte im Sommer 2023 einen großen Umbruch vollzogen, viele ältere Spieler aussortiert und eine Menge Talente in den Landesliga-Kader berufen. Said: "Jeder Umbruch benötigt doch Zeit. Klar ist aber auch, dass jede Weiterentwicklung mit Siegen forciert wird. Die werden aber auch kommen, da mache ich mir keine Sorgen. Ich habe noch keine Mannschaft gesehen, die uns an die Wand genagelt hat. Da habe ich schon andere Zeiten erlebt."

Bei allem Lob: Frohnhausen steht aktuell nach sieben Spielen bei sieben Punkten und muss natürlich besorgt auf die mindestens fünf Abstiegsplätze in der 20er Liga blicken. "Das ist zu diesem Zeitpunkt der Saison nicht dramatisch. Wir werden da unten herauskommen", entgegnet Said.

In den nächsten Begegnungen geht es gegen den FSV Duisburg, SV Budberg und die SGE Budberg-Hau. "Das sind alles Gegner, gegen die wir punkten müssen. Da nehme ich dann auch meine junge Mannschaft in die Pflicht. Wir haben uns genügend Torchancen in den letzten Spielen erarbeitet und noch nicht den Lohn für den großen Aufwand geerntet. Ich bin mir sicher, dass uns das in den nächsten drei Spielen gelingen wird. Dann wird auch unser Punktestand und das Tabellenbild ganz anders aussehen. Wie gesagt: Die Jungs ziehen toll mit und wir sind auf dem richtigen Weg. Als erfahrener Trainer sieht und spürt man so etwas."