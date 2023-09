LL NR 2: Mintard kassiert fast zweistellig, Hö.-Nie. weiter punktlos, Kray-Pleite

Während die SF Niederwenigern die Spitze der Landesliga Niederrhein 2 verteidigen konnten, geriet der Spieltag für BW Mintard zum Desaster.

In der Landesliga Niederrhein 2 gab es an der Spitze die Frage: Können die SF Niederwenigern die Spitze behaupten - oder überflügelt der FC Kray die Sportfreunde?

Die Antwort: Niederwenigern bleibt Erster, die Mannschaft gewann die Partie gegen den SV Budberg mit 2:1. Schevan Rascho brachte Niederwenigern in Führung, Moritz Paul glich aus. Es sah so aus, als ob es beim 1:1 bleiben würde dann traf Alan Kalongi in der 95. Minute zum Sieg.

Doppeltes Glück für den Spitzenreiter: Der FC Kray verlor sein Heimspiel gegen den VfB Speldorf mi 1:2. Semih Köse konnte die Speldorfer Führung durch Noah Abdeslam zwar ausgleichen. Aber auf das 2:1 durch Maxwell Bimpek hatte der FCK keine Antwort mehr.

Kray damit nur noch Fünfter, denn BW Dingden, Lowick und der SV Biemenhorst zogen an den Essenern vorbei. Apropos Biemenhorst. Die spielten sich gegen BW Mintard in einen regelrechten Rausch und schossen die armen Gäste mit 9:1 ab - zwei Mal traf Mintard dabei ins eigene Tor.

Für die Gastgeber erfolgreich: Luca Ridder (2), ein Eigentor von Henry Schäumer, Jannis Schmitz (3), Niclas Ridder (2) und noch ein Eigentor Alexander Beloshapkin. Reid Osei traf für Mintard, die ab der 67. Minute auch noch in Unterzahl agieren mussten nach einer Roten Karte. Was ein gebrauchter Tag für Mintard.

Gebraucht war für den SV Hönnepel-Niedermörmter bisher die ganze Spielzeit. Das 0:2 gegen BW Dingden war im siebten Spiel die siebte Pleite. Drei Tore erzielte Hö.-Nie. erst, der Abstand auf das rettende Ufer ist schon groß.

Das gilt auch für Sterkrade-Nord, die Mannschaft hat erst einen Zähler auf dem Konto. Gegen die SGE Bedburg-Hau gab es ein 0:3 - auch hier ein absolut verkorkster Start in die Landesliga-Saison.

Auch der VfB Frohnhausen (1:2 gegen SF 97/​30 Lowick) und die SpVgg Steele 03/​09 (1:2 beim ESC Rellinghausen) können mit dem Verlauf der Saison bisher nicht zufrieden sein.