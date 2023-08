In Essen: Scherpenberg gewinnt Saisonauftakt - Ex-Profi Mitroglou trifft beim Pflichtspiel-Debüt

Der SV Scherpenberg ist mit einem 2:0 (2:0)-Sieg gegen den ESC Rellinghausen in die Landesliga-Saison gestartet. Sensationstransfer Konstantinos Mitroglou traf beim Debüt per Kopf.

Das nennt sich wohl Saisonauftakt nach Maß: Aufstiegskandidat SV Scherpenberg ist mit einem Dreier in die neue Landesliga-Spielzeit gestartet.

Beim ESC Rellinghausen führten zwei Kopfball-Treffer im ersten Durchgang zu einem verdienten 2:0 (2:0)-Sieg. Unter den Torschützen: Ex-Profi und Transfercoup Konstantinos Mitroglou, ein ehemaliger Champions-League-Stürmer.

Vor Spielbeginn waren zunächst alle Augen auf ihn gerichtet: Spielt er von Beginn an? Oder wird er im Laufe der Partie als Geheimwaffe eingewechselt? Rund 150 Zuschauer suchten trotz Dauerregen den Weg ins Essener Manfred-Scheiff-Stadion, um den Stürmer bei seinem Pflichtspiel-Debüt beobachten zu können. Und siehe da: Der Grieche stand direkt in der Startelf.

Der SV Scherpenberg legte einen Raketenstart hin und traf in Person von Tim Falkenreck nach nicht mal zwei gespielten Minuten zur 1:0-Führung (2.). "Wir sind gut in die Partie gekommen, haben das Spiel bestimmt. Das frühe Tor hat uns natürlich in die Karten gespielt", resümierte Trainer Ralf Gemmer. Im Anschluss hielt ESC-Keeper Fabrice Haller sein Team durch blitzschnelle Reaktionen im Spiel (5., 8., 18.).

ESC Rellinghausen: Haller - Kowald, Beckmann, May, Bluni - Varjabetyan (63. Özer), Holz, Piljic (72. Awuah), Ugrekhelidze - Eken, Huxholt (82. Merkel) Haller - Kowald, Beckmann, May, Bluni - Varjabetyan (63. Özer), Holz, Piljic (72. Awuah), Ugrekhelidze - Eken, Huxholt (82. Merkel) SV Scherpenberg: Kossenjans - Klotz, Kuipers, Frömmgen, Grevelhörster - Meier (82. Grillemeier), Kocaoglu, Üzüm (73. Bougjdi), Akbel (87. Totaj)- Mitroglou (83. Rustemi), Falkenreck (90. Willing) Schiedsrichter: Solomon Anderson Zuschauer: 150 Tore: 0:1 Falkenreck (2.), 0:2 Mitroglou (33.)

Nach etwas mehr als einer halben Stunde war der Schlussmann dann schließlich chancenlos: Andre Meier fand mit seinem Freistoß an der Außenlinie den Kopf von Mitroglou. Der wuchtige Angreifer schraubte sich in die Luft und köpfte gekonnt zum 2:0 ins lange Eck ein (33.) - Debüt-Treffer!

Rellinghausen-Coach Sascha Behnke erkannte neidlos an: "In der ersten Halbzeit sind sie beim Kopfball zweimal sehr schwer zu verteidigen gewesen. Gerade im Standard-Bereich können sie eine unheimliche Qualität auf den Platz bringen."





Im zweiten Durchgang zeigte die Mannschaft des 44-Jährigen dann ein anderes Gesicht und übernahm das Ruder. Am Ende fehlte es jedoch an der letzten Durchschlagskraft in der Offensive, um die Niederlage noch abzuwenden. "Wenn man nach den Torchancen geht, dann hat Scherpenberg definitiv verdient gewonnen. Nach dem Seitenwechsel waren wir zwar spielbestimmend, haben unsere Bälle jedoch nicht aufs Tor gedrückt", analysierte Behnke.

Sein Gegenüber, Scherpenberg-Coach Gemmer, hatte nach der Partie nicht nur Lob für seine Defensiv-Reihe sondern auch für die ansprechende Leistung des Gegners übrig: "Es war klar, dass Rellinghausen uns in der zweiten Halbzeit nochmal richtig was abfordert. Eigentlich haben wir das ganz gut weggesteckt, nur der Lucky-Punch im Gegenzug vorne hat noch gefehlt. Rellinghausen hat sich, trotz frühem Rückstand, gut gewehrt und war ein unangenehmer Gegner."

Für den SV Scherpenberg geht es gleich am Mittwoch mit einem Heimspiel gegen die Spielvereinigung Sterkrade-Nord (09.08., 20:00 Uhr) weiter. Der ESC Rellinghausen gastiert zeitgleich beim 1. FC Lintfort.