Landesliga: Georg Mewes verlässt Sterkrade-Nord und wechselt in die Oberliga

Georg Mewes wird nach dem erfolgreichen Klassenerhalt der Spvvg. Sterkrade-Nord die Oberhausener verlassen.

Das war's! Die Mission hat Georg "Schorsch" Mewes mit der Spielvereinigung Sterkrade-Nord erfüllt und die Oberhausener als Sportchef vor dem Doppel-Abstieg bewahrt. Nord wird auch in der kommenden Saison in der Landesliga spielen. Dann aber eben ohne Sportchef Mewes.

"Ich bin unheimlich froh, dass es mit dem Klassenerhalt geklappt hat. Wir haben die vermeintlichen Stars auf die Bank gesetzt und stattdessen vielen jungen Spielern eine Chance gegeben. Dieser Weg war erfolgreich. Entscheidend war im Saisonendspurt, dass Zuschauer, Vorstand, Mannschaft und Trainerteam eng zusammengehalten haben", sagte Mewes nach dem Klassenerhalt zum Portal "Fupa".

"Er hat hier sehr gute Arbeit geleistet und auch mir das Vertrauen als Trainer geschenkt. Ich danke 'Schorsch' und wünsche ihm für die Zukunft alles Gute", ergänzte Sven Schützek, Trainer bei Sterkrade-Nord, gegenüber RevierSport.

Den 74-jährigen Mewes zieht es zurück in die Oberliga. Er wird beim 1. FC Kleve die Aufgabe als sportlicher Berater übernehmen. Kleve steht in der Oberliga Niederrhein zwei Spieltage vor Saisonende fünf Punkte vor den Abstiegsplätzen. Doch der neue sportliche Berater hat noch keine Planungssicherheit, wie er gegen dem Portal "Fupa" betonte.

Mewes: "Der 1. FC Kleve hat aktuell zwei Probleme, wenn es darum geht, neue Spieler an Land zu ziehen. Das ist auf der einen Seite die Entfernung und auf der anderen Seite der Tabellenplatz."

Doch der "alte Fuchs" Mewes verfügt am Niederrhein über etliche Kontakte, so dass er auch zu einem späteren Zeitpunkt noch genügend Spieler nach Kleve locken wird. Und: Auch in die Kaderplanung von Sterkrade-Nord war Mewes bis zuletzt involviert und wird den Verantwortlichen als Ratgeber immer zur Verfügung stehen.

Er erklärt: "Offiziell ist für mich in Sterkrade-Nord nun Schluss. Aber ich bin nicht aus der Welt. Von Zuhause zum Sportplatz sind es nur zehn Minuten, ich kenne die Leute. Und ich helfe gerne. " Und das hat er auch schon. Denn Mewes verpflichtete in den letzten Wochen bereits neun neue Spieler für die Spielvereinigung. Mewes: "Die Jungs, die ich geholte habe, sind für die Landesliga richtig gut. Ich habe daher gewissermaßen auch eine Pflicht, weiter zu unterstützen und mal vorbeizuschauen."